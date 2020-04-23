Лучшие ноги в мире: Бритни Спирс восхитила поклонников стройной фигурой в мини-шортах

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала красочное фото

Бритни Спирс в последнее время не устает радовать поклонников соблазнительными фото и видео в эффектных образах, в основном спортивного и танцевального характера. Но в честь Дня Земли она постаралась найти нечто соответствующее. Певица запостила кадр, где позирует посреди живописной аллеи с цветущими арками.

На Бритни надеты белые мини-шорты и лилового оттенка тонкий гольф без рукавов, которые она дополнила босоножками на высоких каблуках и очками с синими стеклами. Несмотря на простую позу и незамысловатую постановку, снимок получился ярким и атмосферным. «Это благословение – жить здесь», – написала под ним певица, поздравив таким образом поклонников с Днем Земли.

Бритни покорила сеть (фото: instagram.com/britneyspears)

В ответ фолловеры принялись писать не только поздравления. Многие отметили, что считают за честь жить с певицей на одной планете. Не осталась незамеченной и стройная фигура Спирс. Особенно фанаты залюбовались загорелыми ногами Бритни.

Это самые лучшие ноги в мире

Восхитительна

Прекрасна

Выглядишь отлично, Брит!

Худая, как игла

Мы просто благословлены жить на одной Земле в одно время с тобой

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, над фигурой Бритни упорно трудится под руководством своего возлюбленного Сэма Асгари. Он, как профессиональный тренер знает, какую нагрузку и на какие мышцы лучше всего давать для большего эффекта. Так что безупречная форма Спирс и его заслуга в том числе. К слову, бойфренд певицы несколько часов назад опубликовал в своих сториз довольно калорийные мясные салаты.

Сэм показал свой обед (фото: instagram.com/samasghari)

По всей видимости, после совместных тренировок пара не отказывает себе ни в чем. Да и сама Бритни недавно писала в своем микроблоге, что обожает лежать на диване, смотреть фильмы и есть мороженое. Что, постройневшая звезда вполне может себе позволить себе любые изыски!