ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лучшее! MOZGI Потапа "выдали" новый хит

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2019 - 22:40
Лучшее! MOZGI Потапа "выдали" новый хит
Фото: instagram.com/mozgiband

Группа Потапа MOZGI презентовала новую песню Chooyka

Потап презентовал новую песню своей группы MOZGI под названием "Chooyka". Забавная композиция уже успела получить положительные отзывы в сети, и теперь поклонники музыкантов ожидают выхода клипа, который, по их общему мнению, будет не менее ярким и веселым.

Новинку Алексей Потапенко опубликовал в своем Instagram в субботу, 20 апреля.

"Для выходных", - лаконично прокомментировал трек известный продюсер и музыкант.

MOZGI представили новую песню "Chooyka" (видео: instagram.com/realpotap)

В коментариях к композиции подписчики Потапа нахваливают песню за ее веселый танцевальный "кач" и забавный текст.

  • Крутой трек;
  • Ждем клипчик!
  • У нас чуйка, что клипчик будет очень крутым!
  • Клип будет топ - у меня на это #chooyka;
  • Лучшее!
  • The best!
  • Второй день на репите...

Лучшее! MOZGI Потапа &quot;выдали&quot; новый хит

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Как сообщалось ранее, недавно Потап опубликовал "четкое" селфи в дерзком образе, который дополнил солнечными очками на поллица.

Также мы писали о том, что клип группы MOZGI "Полюбэ" вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trash.

"Весна или любовь?" Романтичный Потап умилил радостной новостью "Хочу поиграть с тобой": Потап восхитил спортивным достижением
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ПотапMOZGI
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь