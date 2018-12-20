"Лучше Влада Ямы": Иван Дорн удивил зажигательным танцем

Фото: Иван Дорн (instagram.com/dorn_ivan)

Поклонники высоко оценили хореографические способности артиста

Известный украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году удостоился звания Лучшего российского артиста, а недавно оскандалился с концертами в Москве, поделился в сети веселым видео. На своей странице в Instagram он опубликовал ролик с зажигательным танцем.

На видео Дорн, одетый в джинсы и рубашку, танцует с камерой в руках. За его спиной видно праздничный антураж - люди сидят за столиками и аплодируют певцу, а в углу горит наряженная елка.

Отметим ,что Иван демонстрирует движения из бального танца ча-ча-ча.

Видео: (instagram.com/dorn_ivan)

Поклонники пришли в восторг от движений артиста и отметили, что он танцует лучше Влада Ямы.

"Ну шо за шикарный мужчина!";

"Лучше Влада Ямы)))";

"Ооооо будет жарко!!!";

"Иван, ты шикардос";

"Не забыл технику";

"Талантлив во всем!";

"Замутили свой "голубой огонёк" с блек джеком и замечательными ребятами";

"Вы великолепно танцуете";

"На танцы со звездами, срочно!!!";

"Прекрасно! Танец супер! Что за музыка?";

"Яма курит в сторонке", - пишут подпичики исполнителя.

Скриншот комментариев (instagram.com/dorn_ivan)

Ранее мы писали о том, что Иван Дорн устроил истерику в самолете.

Напомним, что ранее Дорн оставил тайное послание украинцам.

До этого мы сообщали, что Ивана Дорна засняли в Киеве с маленьким сыном.

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