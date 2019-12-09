Лучше просто уйти: победительница Холостяк 9 рассказала, как справляется с критикой в сети

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, что получает очень много негативных сообщений

Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова вместе со своим любимым Никитой Добрыниным наслаждается теплом среди зимы - парочка улетела в жаркий Египет и с удовольствием делится с поклонниками яркими пляжными фото. Влюбленные вместе уже больше года и оба очень любят путешествовать, а Даша всегда делает в поездках эффектные и порой откровенные снимки. Как призналась девушка, ее фото и она сама нравятся далеко не всем и она получает немало критики.

Квиткова выложила расслабленное фото из Шарм-эль-Шейха, на котором она позирует у стены в белых велосипедках и топе такого же цвета. Конечно же, не обошлось и без солнцезащитных очков, а вот с обувью она решила не заморачиваться.

Избранница 9-го Холостяка рассказала, как реагирует на негативные сообщения в свой адрес и дала советы тем, кто также столкнулся с подобным.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Я каждый день сталкиваюсь с критикой. Каждый день читаю о себе различные статьи, комментарии и сообщения. Зачастую, нас критикуют люди некомпетентные или просто невоспитанные. Цели преследуются самые разные: возвыситься за счет нас, сорвать зло, обвинить или переложить на нас ответственность, эмоционально разрядиться. Люди пишут различные обвинения или претензии, раздувая все до вселенских масштабов: вы не красивая, у вас не такие пальцы, фигура ужасная, фото плохое или блог неинтересный. Такими словами они могут вогнать людей в комплексы и заниженную самооценку, а это может быть чревато ужасными последствиями. (Я через это прошла и никому такого не пожелаю). Мне так хочется, чтобы вы все были сильными, чтобы у вас внутри был стержень, который не пробьёт ни один человек, который может только нажимать на клавиатуру в телефоне, выписывая неконструктивные тексты", - откровенно написала Даша.

Она призвала не терпеть оскорблений и стараться не реагировать остро на жестокие слова.



"Пожалуйста, не терпите хамство, оскорбления и провокации. Вы не обязаны всем нравиться, особенно безграмотным хамам и критиканам. Лучше просто уйти и не общаться. Если не получается, то извлеките пользу и из этой ситуации: закаляйте психику и вырабатывайте здоровое безразличие к беспричинным обвинениям. Вы - красивые. И никто это не поменяет. От слов в интернете у вас не меняется форма лица и не отпадают пальцы на руках. Вы остаетесь такими же, как и были. Пусть добро внутри вас расцветает, а самооценка и уверенность становится сильнее", - пожелала всем девушка.

Высказал свое мнение и возлюбленный Даши Никита Добрынин.

"Особенно расстраивают меня девицы, которые критикуют фигуру других. А ведь их детям тоже могут писать такие же девицы, доводить до анорексии своими "мнениями". Мудрости всем и сочувствие всем "советчикам", - отметил ведущий в комментарии к посту Квитковой.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Подписчики благодарят ее за такие правильные слова и хорошие советы и заверяют, что она очень красивая.

Сильные слова. все правильно

Очень красивый пост

Хорошо сказано. Молодец!

Красотка

Шикарна

Ты очень красивая

Очень хорошие слова

Красотка

Вы очень красивая ))) И искренняя

Только люди которые всем не довольны, всегда пишут гадость другим. Подчеркну Ваши слова(вырабатывайте здоровое безразличие )

У вас Даша, красивая душа

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова поделилась секретом исполнения желаний.