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"Лучше, чем с Настей": Потап и Дорофеева заинтриговали поклонников совместным фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2019 - 10:27
"Лучше, чем с Настей": Потап и Дорофеева заинтриговали поклонников совместным фотосетом
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер и певица показали забавные общие фото

Надя Дорофеева и Потап не просто сотрудничают, а еще и дружат. Как-то продюсер даже признался, что был против романа своей подопечной с ведущим Владимиром Дантесом, который позже стал ее мужем. Он даже несколько раз встречался с парнем лично, чтобы убедиться в его надежности и серьезном отношении к Наде. Теперь же Потап и Настя Каменских, а также Надя и Володя дружат семьями. Потап продолжает создавать хиты для группы "Время и Стекло" и тщательно следит за развитием своих подопечных. Правда, фото с ними он публикует в своем Instagram не часто. Если с Алексеем Завгородним-"Позитивом" ( участником группы "Время и Стекло") рэпер выступает на одной сцене в составе коллектива MOZGI, то с Надей видится реже. Поэтому их совместная фотосессия на страницах в Instagram порадовала и одновременно удивила подписчиков.

Надя опубликовала забавное фото в компании Потапа. Причем оба артисты были в total white образах. Продюсер хитро и игриво прищурил один глаз, а Надя смущенно улыбается в камеру.

"Потап и Надя", - подписала снимок певица. Ей тут же ответил рэпер. "Надя и Потап", - уточнил он.

&quot;Лучше, чем с Настей&quot;: Потап и Дорофеева заинтриговали поклонников совместным фотосетом

Потап и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники стали теряться в догадках, и предположили, что рэпер и певица готовят для них совместный сюрприз, а некоторые комментаторы начали сравнивать Надю и Настю и даже делать недвусмысленные намеки.

"Хочется ваш совместный дуэт", "Надежда просто красотка, Потап – настоящий мужчина", "Что-то намечается. Пахнет новым совместным треком", "Хорошенькие такие, не могу!", "Пупсы", "Такие красивые", "Коллаб года", "Вы что, Настю забыли?", "А где Настя?", "Настя нервно курит", "Глаза красивые. Да и дуэт интересный вышел бы", "Каменских ревновать не будет?", "Смотрятся где-то даже лучше чем с Настей", - писали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Потап на своей страничке также разместил снимок с Надей. Рэпер и певица в белоснежных одеждах позируют на фоне авто, видимо, на парковке.

"Белое на белом. Это счастливый По ( White on white that’s lucky PO!), - оставил он подпись  на английском языке, имея ввиду себя ( По - сокращение от "Потап").

&quot;Лучше, чем с Настей&quot;: Потап и Дорофеева заинтриговали поклонников совместным фотосетом

Потап и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее Надя Дорофеева публично поздравила мужа Владимира Дантеса с днем рождения и показала, как он отмечает праздник в кругу друзей.

К слову, Потап удивил сеть трендовым молодежным образом в розовой футболке.

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Новости Украины ПотапНадя Дорофеева
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