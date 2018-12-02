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"Лучше, чем "братья славяне": певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA

Lite » Звезды 02.12.2018 - 18:28

Видео: (youtube.com/Melanie)

Певица Мелани Сариева из Киргизии исполнила кавер на популярную композицию украинской группы KAZKA – "Плакала". Видеозапись артистка выложила на своем канале в YouTube.

По состоянию на вечер 2 декабря 2018 года клип киргизской певицы посмотрели уже почти 100 тысяч человек. В комментариях под видео пользователи интернета отмечают, что Мелани Сариева отлично поет.

&quot;Лучше, чем &quot;братья славяне&quot;: певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA

Мелани Сариева / Кадр из видео YouTube-канала Melanie

"Самый корректный перепев оригинала...неожиданно... от кыргызстанки... Респект! (Украина, Макеевка)", "Лайк за то, что не испортила песню", "Тот момент, когда киргизы перепели на украинском лучше, чем "братья славяне", отлично", "Вы помните, как все всегда англоязычные хиты перепевали? Теперь перепевают на украинском!!!", "Круто, прям как оригинал", - написали слушатели певицы.

&quot;Лучше, чем &quot;братья славяне&quot;: певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA&quot;Лучше, чем &quot;братья славяне&quot;: певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA

Скриншоты комментариев под видео youtube.com/Melanie

Впрочем, нашлись и те, кто ожидал большего. Так, некоторые ждали исполнения известной песни на киргизском языке.

"Я ожидал большего, хотел услышать киргизскую версию", "Я тоже ждал перепев на киргизском языке. Думаю, эффект был бы намного более крутым", - написали некоторые комментаторы.

&quot;Лучше, чем &quot;братья славяне&quot;: певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA

&quot;Лучше, чем &quot;братья славяне&quot;: певица из Киргизстана перепела хит группы KAZKA

Скриншоты комментариев под видео youtube.com/Melanie

В целом же, версия знаменитой композиции от Мелани Сариевой слушателям в большинстве своем понравилась.

Напомним, на вручении премии M1 Music Awards группа KAZKA победила в номинации "Прорыв года".

Ранее мы писали о том, как коллектив отреагировал на перевод их знаменитой песни на русский язык.

Видео: РБК-Украина

KAZKA отреагировала на перевод своего хита "Плакала" на русский язык Автор "Плакала" группы KAZKA раскрыл месседж хита и развеял популярные мифы
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