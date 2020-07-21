Лучшая на планете: 50-летняя Дженнифер Лопес покорила сеть цветущим внешним видом

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда призвала поклонников заботиться о себе

Дженнифер Лопес – одна из самых красивых и соблазнительных звезд мирового шоу-бизнеса. И так остается уже не один десяток лет. В прошлом году звезда отметила 50-летие, но возраст никак не отразился на внешности популярной певицы. А, возможно, даже напротив – сыграл ей на руку, сделав еще более женственной и уверенной в себе. В своем микробге Дженнифер демонстрирует неувядающую красоту, выкладывая новые образы и необычные фото. Каждый раз снимки набирают максимальное количество лайков и комплиментов. Не стал исключением и новый кадр.

Дженнифер Лопес красуется на новом фото (фото: instagram.com/jlo)

Лопес красуется на нем в сером джемпере, кокетливо спущенном на одно плечо. Дополнили образ крупные серьги-кольца – любимая модель сережек у певицы, а также необычная укладка: волосы звезды завиты мелкими волнами, что создало невероятный объем. Дженнифер смеется, глядя в сторону, и просто излучает позитив и счастье. В подписи знаменитость решила в который раз напомнить поклонникам о необходимости заботиться о себе.

«Сейчас как никогда важно защищать свое здоровье и благополучие. Каждый заслуживает того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше... Уход за собой – ваше право!», – написала она, заодно прорекламировал компанию, с которой начала сотрудничество. Поклонники, как всегда, вске внимание направили на роскошную внешность артистки.

Дженнифер привыкла заботиться о себе (фото: instagram.com/jlo)

«Красивая!», «Забота о себе – это все», «Просто ангел», «Я люблю тебя, мама. Ты заслуживаешь весь мир», «Богиня», «Самая красивая в мире», «Прекрасная королева», «Самая сильная и вдохновляющая женщина на планете Земля», «Восхитительна», «Эта улыбка… Люблю тебя, Дженнифер», «Икона», «Дива», «Такая прекрасная леди», – тут же принялись писать ей комплименты фанаты.