Лучшая пара навсегда: Дэвид Бекхэм растрогал романтичным фото с любимой супругой

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Пара собрала массу позитивных отзывов

Дэвид Бекхэм – примерный семьянин, любящий и заботливый отец – часто делится фото со своими детьми. А вот романтичных постов на его странице в последнее время не так и много. В этот раз новое фото экс-футболист и бизнесмен посвятил именно жене. Он опубликовал снимок, на котором они с Викторией отправились вместе на дневную прогулку.

На первом плане красуется он сам, как всегда в стильном образе: футболке с принтом из сериала «Друзья», красной шапочке и с массивны кожаным шнурком на шее. А позади него видно Викторию, которая выглядывает из-за плеча мужа, улыбаясь милой и счастливой улыбкой. Британская икона стиля выбрала для прогулки спортивный лук: его составили черная майка, шорты и бейсболка. Не забыла Виктория, которая каждый раз восхищает сеть своей молодостью, и о макияже. Она использовала для лица сияющую пудру, а для губ – блеск.

Новое фото пары (фото: instagram.com/davidbeckham)

Под фото развилась целая дискуссия. Поклонники рассуждают, как мило смотрятся Виктория и Дэвид, а также что они – лучшая пара на планете. Также многие отметили, что супруге Дэвида, которую часто обвиняют в неулыбчивости, улыбка очень к лицу. Еще фанаты расхвалили вкус Дэвида, а также футболку – сериал «Друзья» все еще бьет рекорды по популярности.

Виктория, ты выглядишь обворожительно, когда улыбаешься

Король и королева

Лучшая пара, навсегда

Гуляете? Давайте там аккуратно

Можно и мне такую футболку?

Вы самая восхитительная пара на планете Земля. Спасибо большое вам за вас!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/davidbeckham)

Напомним, Виктория и Дэвид уже более 20 лет в браке. За это время у пары бывали разногласия и конфликты. Однажды семья была на грани распада – по слухам, виной тому измена Дэвида. Но вечно влюбленной паре удалось спасти свой брак. В прошлом году пара отметила юбилей своей крепкой семьи. Виктория трогательно поблагодарила всех, кто верил в них.

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Автор: Lite