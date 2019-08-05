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"Лучшая пара": Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 11:56
"Лучшая пара": Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик обещает, что теперь едва ли не каждое ее утро будет спортивным

Лилия Ребрик похвасталась поклонникам не только новым нарядом и спортивным утром, но также и новым соведущим! Теперь офицаально еще одним ведущим утреннего шоу "ранок з Україною" стал Анатолий Анатолич. Так что теперь в соцсетях ведущих будет много фото вместе. И первое эфирное утро Ребрик и Анатолич решили провести на спортплощадке!

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала парочку забавных фото с Анатоличем. Утро пара встретила на спортплощадке. При этом Лилия старается не отступать, повиснув на турнике.

Интересно, что при этом телеведущая позирует "при параде". На Лилии – трендовый комбинезон с открытыми рукавами насыщенного красного цвета. Талию подчеркивает тонкий поясок. На ножках – закрытые туфли кораллового оттенка на высоком каблуке. Волосы телеведущей распущены и завиты в крупные локоны.

Анатолич также "на стиле" – в брючном костюме коричневого оттенка, под пиджаком – белая простая футболка. А на ногах – удобные кроссовки белого цвета.

&quot;Лучшая пара&quot;: Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим

&quot;Лучшая пара&quot;: Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич на спортплощадке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Відтепер спорту під час новин та реклами буде іще більше. У нас з Анатолічем сьогодні був перший спільний прямий ефір! Як вам наш тандем? Діліться враженнями, хто дивився?))) #ранокзукраїною #каналукраїна #тримаємосебевформі", - подписала веселые кадры Ребрик.

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии под ее новымифото:

  • "Обожаю вас обоих, но Анатоличу надо подтянутся к вам"
  • "Ефір чудовий, але дуже незвично бачити вас без Григорія Германа. Проте, незважаючи ні на що, ваш тандем чудовий"
  • "Вы мега положительные, спасибо Вам за это"
  • "Вы - супер! Анатолич- напыщенный"
  • "Лучшая пара ведучих. Так держать!"
  • "Вы как всегда прекрасны, новому ведущему еще нужно привыкнуть и он тоже будет классный)"

&quot;Лучшая пара&quot;: Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik 

Кстати, до этого Лилия Ребрик впечатлила акробатикой в гамаке! Телеведущая показала, как проводит время на даче. На instagram-страничке Лилия показала расслабленный фотосет в гамаке на зеленой лужайке, а также восхитила поклонников растяжкой. 

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции. 

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Новости Украины Лилия РебрикАнатолий Анатолич
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