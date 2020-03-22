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Лучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2020 - 19:30
Лучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантине
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица заряжает поклонников мотивацией и делится своими лайфхаками

Джамала находится в ожидании второго малыша - недавно певица откровенно рассказала, как проходит ее вторая беременность и в чем отличия от первой. С объявлением в Украине карантина в связи с коронавирусом артистка решила не рисковать и оставаться дома, к чему призывает и своих поклонников. Она много времени посвящает мужу и маленькому сыну Эмиру-Рахману, при этом успевая также снимать интересные кавер-версии известных хитов для фанов.

Знаменитости удается сохранять позитивный настрой, которым она делится и с подписчиками своего Instagram. Так, Джа дала совет девушкам, как можно поднять себе настроение, сидя дома на карантине. По словам певицы, нужно лишь немного навести красоту!

Она подтвердила свои слова атмосферными кадрами в нежном образе - звезда позировала, сидя на стуле на фоне домашних растений. Беременная артистка примерила облегающее платье с трендовым леопардовым принтом, которое мило подчеркивает ее уже заметно округлившийся животик.

Лучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантине

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала дополнила лук массивными серьгами и ожерельем, а также сделала красивый макияж.

"Дівчата, не сумуйте! Навіть залишаючись вдома можна зробити легкий мейк, зачіску, одягнути гарну сукню і вже цим підняти собі настрій. Записала нову пісню, чекайте ввечері", - поделилась лайфхаком исполнительница.

Лучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантинеЛучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантине

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферные кадры не оставили пользователей сети равнодушными и они оставили Джамале много теплых отзывов и комплиментов.

  • Не перестаю любуватися жінками при надії , вони неймовірно прекрасні !))) Здоров'я вам Джамала
  • Джамала!!! Ви найкраща, дякую , що ви є
  • Поздравляю, здоровья малышу ,счастья вашей прекрасной семье
  • Джа, дякую, чекатиму! Ви чудова! Хай Бог всіх благословить!
  • дуже красива
  • Ой какая Вы сегодня, просто солнышко. Ждем новый кавер
  • Джа,Ви така гарна та й дисциплінована,я так не можу нарядитися
  • Бережіть себе!
  • Такая красивая, просто невероятная
  • Скоро буде Емірчику компанія, це чудово. Рада за вас
  • Так симпотяшный пузик. Здоровья вам, всей вашей семье и пузожителю))))

Лучик позитива: Джамала дала совет, как поднять себе настроение на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее романтичная беременная Джамала завожила ярким фотосетом посреди оазиса тюльпанов.

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Новости Украины Джамалабеременность
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