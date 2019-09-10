Лучезарная Маша Ефросинина раскрыла главный плюс популярности

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, что ей нравится в публичности

Маша Ефросинина - одна из самых известных и популярных телеведущих Украины. В свои 40 лет она восхищает цветущим внешним видом, подтянутой фигурой и эффектными образами, в которых появляется на публике. К примеру, на днях она в роскошном платье украинского дизайнера Dafna May произвела фурор на концерте на стадионе. А нравится ли ей самой такая публичность и любовь публики?

Ответ на этот вопрос Маша дала на своей странице в Instagram. Она поделилась фото, на котором запечатлена в эффектном наряде желто-коричневой расцветки в геометрический принт. Яркий образ она дополнила солнцезащитными очками и лучезарно улыбается.

Именно улыбки - ее главный плюс в том, чтобы быть популярной и узнаваемой.

"Самая прекрасная привилегия, которую мне давала и продолжает давать публичность — мне улыбаются люди на улицах", - призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина любит улыбаться (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей поспешили осыпать ее комлпиментами, а также заверили, что ей улыбаются, потому что она и сама очень светлый и позитивный человек.

Наверное, потому что они уверены в ответной улыбке

Это конечно приятно) но грустно, что люди улыбаются только при виде знаменитости... хотелось бы больше улыбок и счастье в Украине

Вы очень-очень светлый человечек

Маша,вы прекрасны!!!! Самая лучшая и невероятная!!!

Машенька, Вы очень светлый человек! Будьте счастливы!!!

Мне ещё и поцеловать в щеку при встрече хочется!

Так, і приємно, що ви посміхаєтесь у відповідь

Какая светлая и красивая

Вы красавица!!

Это превосходно!

Очень интересный наряд. Вызывает чувство радости

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако они ошиблись - ведь сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей. Певица поделилась со своими фанами милыми историями о своих сыне и дочери и рассказала, как учит их иностранным языкам.

К слову, Маша Ефросинина с сыном неожиданно растрогала даже Лесю Никитюк.