Лучезарная красотка: Светлана Тарабарова подчеркнула беременный животик стильной вышиванкой

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

Певица покорила сеть цветущим внешним видом и ярким луком

Украинская певица Светлана Тарабарова недавно порадовала своих поклонников радостной новостью - она станет мамой во второй раз! Артистка поделилась чувственной фотосессией, показав свой уже весьма внушительный животик и отметила, что по ее мнению, беременная женщина - самая красивая. В День вышиванки 21 мая звезда примерила стильное платье-вышиванку и устроила яркую съемку в саду.

Светлана позировала в белом наряде с черными вышитыми рукавами и тонким поясом. Свои яркие рыжие волосы она оставила распущенными и не стала делать макияж, восхищая естественной красотой. На кадре боком к камере наряд мило подчеркивает округлившийся животик артистки, который та трогательно поддерживает руками.

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокомментировала кадры Тарабарова.

Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

В комментариях подписчики принялись осыпать беременную артистку комплиментами и поздравлять с праздником.

Вы такая лучезарная,что и солнца не надо!

Красуня!

Яка ви гарна

Вы така яскраваі до речі вишиванка вам дуже пасує

Красотка

Чудові фото

Вам дуже личе вишиванка

Ви дуже гарна

Клас!!!! Від щирого серця вітаю з цікавим положенням, з очікуванням дива. Нехай вагітність пройде успішно і легко, нехай мама і малюк почувають себе чудово, нехай довкола вас панують щастя і радість.

Неймовірно гарно

Какая вы красотка,с праздником вас.

Ви неймовірна. До речі,ця вишиванка Вам так личить

Вітаємо вас з днем Вишиванки і з майбутнім поповненням

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками.

Автор: Марина Настевич