Лучезарная красотка: Светлана Тарабарова подчеркнула беременный животик стильной вышиванкой

Певица покорила сеть цветущим внешним видом и ярким луком
Украинская певица Светлана Тарабарова недавно порадовала своих поклонников радостной новостью - она станет мамой во второй раз! Артистка поделилась чувственной фотосессией, показав свой уже весьма внушительный животик и отметила, что по ее мнению, беременная женщина - самая красивая. В День вышиванки 21 мая звезда примерила стильное платье-вышиванку и устроила яркую съемку в саду.
Светлана позировала в белом наряде с черными вышитыми рукавами и тонким поясом. Свои яркие рыжие волосы она оставила распущенными и не стала делать макияж, восхищая естественной красотой. На кадре боком к камере наряд мило подчеркивает округлившийся животик артистки, который та трогательно поддерживает руками.
Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
"З Днем Вишиванки, друзі. Святкуєте ви це свято в родині?" - прокомментировала кадры Тарабарова.
Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
В комментариях подписчики принялись осыпать беременную артистку комплиментами и поздравлять с праздником.
Скриншот комментариев
Ранее Светлана Тарабарова рассказала, как супруг мирится с ее недостатками.
Автор: Марина Настевич