Лучезарная Джамала раскрыла свой секрет хорошего настроения

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Конечно же, не обошлось без музыки

Джамала недавно несколько обеспокоила своих поклонников признанием о том, что у нее случаются периоды "эмоционального перегорания", когда ей нужно отойти от дел и отдохнуть и поменьше общаться с людьми. Однако есть кое-что, что всегда помогает ей зарядиться хорошим настроением!

На своей странице в Instagram украинская певица поделилась лучезарным фото, на котором она запечатлена в ярком фиолетово-желтом наряде и счастливо улыбается на камеру. Джамала раскрыла секрет, что же помогает ей поднять настроение и замотивировать себя. Конечно же, это ее любимая музыка!

Артистка также обратилась с просьбой к своим подписчикам.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Завжди прокидайтесь з правильною позитивною музикою. Повірте, це забезпечить вам гарний настрій на цілий день. Тому сьогодні пропоную зібрати ідеальний ранковий плей-лист. Друзі, що скажете? Напишіть у коментарях назви пісень, які не тільки підіймають настрій, але й мотивують вас", - написала исполнительница.

Фолловеры Джамалы остались очарованы ее нежным и позитивным фото и принялись оставлять названия своих любимых песен в комментариях.

У меня на будильнике стоит lovely - Billie Eilish/Khalid ...не знаю почему, но именно сейчас мне хочется просыпаться под эту песню

Ты такая женственная и позитивная. Оставайся всегда такой

Дуже гарне фото, виглядаете чарiвно

Саме ВИ Джамала! Мені навіть нещодавно сон приснився з вами, ви там дуууууже щиро посміхалися, це був самий добрий сон в мене

Оп тут і пальців на руках не стане щоб перелічити, але одна є, Джамала/Jamala - Заплуталась Cepasa remix

Красуня! люблю, поважаю, милуюсь

Ваша коллаборація з піснею "Крок"

Красотка

Вы мой мотиватор

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала посетила открытие Одесского международного кинофестиваля, который стартовал 12 июля. Певица не только прошлась по красной дорожке, но также исполнила несколько своих хитов на открытии. Более того, Джамала показала сразу три очень необычных образа за один вечер.

Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом.