Лоза назвал Лорак, Басту и Шнурова "слабенькими вокалистами"

Фото: Юрий Лоза (facebook.com/Юрий Лоза)

Музыкант рас­кри­ти­ко­вал членов жюри российского шоу "Голос"

Одиозный российский музыкант Юрий Лоза подверг критике шоу "Голос", а также членов жюри, которые оценивают конкурсантов. Особенно он прошелся по рэперу Басте, досталось и остальным судьям, среди которых украинская певица Ани Лорак, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе, передает "Царьград".

"Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая", – заявил Лоза.

При этом он уверен, что проект "Голос" нацелен не на поиск новых талантов и судьи специально отсеивают сильных участников, чтобы те в дальнейшем не составляли им конкуренцию на сцене.

"Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри", — считает артист.

Фото: члены жюри шоу "Голос" (instagram.com/voice1tv)

Лоза считает проект "Голос" "иностранным вторсырьем", которое набило оскомину на Западе, но прижилось в России.

"Вся наша медиасистема заточена на покупку иностранного устаревшего вторсырья всякого. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают. В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили", — убежден музыкант.

Напомним, ранее Юрий Лоза раскритиковал творчество умершей солистки The Cranberries. По мнению исполнителя, музыка The Cranberries "не согревает русскую душу". По его мнению, популярность песни Zombie - просто результат эфирной раскрутки.

Отметим, что Юрий Лоза попал в базу сайта "Миротворец" за пропаганду российской агрессии.

Кстати, Ани Лорак приехала в Киев для съемок новогоднего огонька. Многие украинские поклонники Лорак обрадовались ее приезду и заявили, что с нетерпением ждут ее концертов.

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