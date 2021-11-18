"Локдауны – явление временное": квіткіс посвятили новые песни осеннему Киеву

Группа квіткіс презентовала новый долгожданный мини-альбом. Релиз получил название "Катакомбо" и вместил в себя четыре песни: "Метро", "Не забивай", "Катакомби" и "Протиріччя".

"Катакомбо" – это про осенний мегаполис. Точнее – о горячих чувствах к осеннему мегаполису. К этим бетонно-стеклянным джунглям, которые с одной стороны стимулируют к выживанию, а с другой – дарят кучу романтических возможностей и эстетического удовольствия", – комментируют музыканты.

Участники группы квіткіс (фото: Левко Капранов)

Основной посыл композиций заключается в том, что хоть "жить в катакомбах не очень и приятно", но в конечном случае мы все "вылезем на улицу и будем целоваться".

"Любые локдауны – явление временное. Главное, всем вместе сейчас верить в красоту грядущей страсти и не забивать на любовь. Даже, если вокруг так много противоречий и зомби", – говорят ребята.



Добавим, что этот ЕР вышел на лейбле УМИГ Мьюзик, известного по сотрудничеству с такими звездами украинского шоу-биза, как Антитіла, DZIDZIO, ALYOSHA и другими.