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Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?"

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.09.2019 - 13:31
Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?"
Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Ты умеешь хранить секреты?" стартует с 26 августа

Вчера, 17 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьера "Ты умеешь хранить секреты?"

Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Виктория Смеюха, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Роман Михно, Илья Кваша, Наталка Карпа, Яна Клочкова, Монро, Анна Добрыднева, Валерия Толочина, Артем Травкин и многие другие.

"Ты умеешь хранить секреты?": трейлер и сюжет

Эмма с треском провалила совещание и возвращается из командировки самолётом. Настроение — хуже некуда, вдобавок девушка боится летать, поэтому хорошенько принимает на грудь перед посадкой. Сочувствующая стюардесса предлагает ей свободное место в первом классе, где разносят шампанское, поэтому при первой же турбулентности от страха Эмма начинает вываливать все свои секреты сидящему рядом мужчине. Она рассказывает ему всё — от нюансов личной жизни до офисных взаимоотношений. И каково же было удивление девушки, когда на следующий день выяснилось, что тот самый сосед по самолёту — её босс и основатель компании — пришёл в их офис проверить работу отделения.

Звездные гости премьеры

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Наталка Карпа

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Виктория Смеюха

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Яна Клочкова (справа)

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Анна Добрыднева

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Маричка Падалко

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Соломия Витвицкая

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Монро

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Илья Кваша

Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры &quot;Ты умеешь хранить секреты?&quot;

Роман Михно

Гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?" в Киеве (фото: Оскар)

Гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?" в Киеве (фото: Оскар)

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.

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