Логунова, Смеюха, Монро и другие звездные гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?"

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Ты умеешь хранить секреты?" стартует с 26 августа

Вчера, 17 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьера "Ты умеешь хранить секреты?"



Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Виктория Смеюха, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Роман Михно, Илья Кваша, Наталка Карпа, Яна Клочкова, Монро, Анна Добрыднева, Валерия Толочина, Артем Травкин и многие другие.

"Ты умеешь хранить секреты?": трейлер и сюжет

Эмма с треском провалила совещание и возвращается из командировки самолётом. Настроение — хуже некуда, вдобавок девушка боится летать, поэтому хорошенько принимает на грудь перед посадкой. Сочувствующая стюардесса предлагает ей свободное место в первом классе, где разносят шампанское, поэтому при первой же турбулентности от страха Эмма начинает вываливать все свои секреты сидящему рядом мужчине. Она рассказывает ему всё — от нюансов личной жизни до офисных взаимоотношений. И каково же было удивление девушки, когда на следующий день выяснилось, что тот самый сосед по самолёту — её босс и основатель компании — пришёл в их офис проверить работу отделения.

Звездные гости премьеры

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой

Наталка Карпа

Виктория Смеюха

Яна Клочкова (справа)

Анна Добрыднева

Маричка Падалко

Соломия Витвицкая

Монро

Илья Кваша

Роман Михно

Гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?" в Киеве (фото: Оскар)

Гости премьеры "Ты умеешь хранить секреты?" в Киеве (фото: Оскар)

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.