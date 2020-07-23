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Лобода отправилась на отдых с любимым и показала идеальные формы в купальнике

Четверг 23 июля 2020 18:35
Лобода отправилась на отдых с любимым и показала идеальные формы в купальнике
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Анна Киселева

Светлана Лобода намекнула на то, что проводит отпуск с возлюбленным и детьми

Светлана Лобода в Instagram похвасталась идеальной фигурой возле бассейна. Украинская певица живущая в основном в России, как-то нашла возможность отправиться на море во время карантина. Вместе с дочерьми - 9-летней Евой и 2-летней Тильдой артистка наслаждается отдыхом в Греции и делится в сети красочными снимками. На этот раз артистка опубликовала снимки с младшей дочкой.

Артистка намекнула, что она на отдых отправилась со своим спутником жизни с помощью хэштега #мой.

"Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?" – подписала фотографии артистка.

Светлана Лобода в Instagram показала фото в купальнике на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники стали писать восхищенные комментарии относительно фигуры артистки. Некоторые отметили, что младшая дочь уже очень взрослая. Кто-то в комментариях попросил больше не скрывать отца ребенка.

  • Красотка. С каждым годом выглядите моложе.
  • Боже, какая прелесть! Это и есть самый большой успех! Какое маленькое, прекрасное счастье. Потрясающее фото!!!
  • Хватит прятать…
  • Почему только Тильда, а старшая дочь?
  • Мама - красотка, дочка - милашка.
  • Такие хорошенькие.
  • Так выросла уже малышка.
  • Такие милые.
  • Ослепительная красота.

Скриншоты комментариев

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини.

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