От лишних килограммов и болей в спине: Ева Лонгория показала простые упражнения для беременных (видео)

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала архивное видео

Ева Лонгория продолжает радовать публику вдохновляющими видео своих тренировок. Но в этот раз звезда удивила весьма оригинальным контентом со времен своей беременности. Актриса занимается дома йогой, делая разные асаны, помогающие растянуться и продышаться. Заметно, что они даются Лонгории с внушительных размеров животиком не так и легко. Но она выглядит довольной и умиротворенной. В подписи Лонгория указала, каким важным было для нее это занятие. Благодаря регулярной практике актриса сумела контролировать свой вес и унять боли в спине.

Ева показала, как занимается йогой за неделю до родов (видео: instagram.com/evalongoria)

«Детская йога! Это было за неделю до рождения Санти. Мой живот был таким большим!!! Я занималась йогой каждый день с моей доулой, когда была беременна. Это очень помогло мне с прибавкой в весе и спиной. Не могу поверить, что это было почти 2 года назад!!! (Это мой муж разговаривает с Санти в моем животе)», – написала Ева, сделав уточнение о голосе за кадром.

Для тренировки звезда выбрала комфортный наряд: черные леггинсы, а также топ с белой резинкой. Волосы она убрала от лица и сделала легкий макияж. Выглядит Лонгория энергичной и веселой. Будущие мамочки, берем пример!

Ева в ванной с игрушками сына (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз 45-летняя знаменитость показала, как купается в ванной, полной игрушек. «Когда твоя ванная захвачена малышом», – сделала шутливую подпись популярная актриса.

Напомним, счастливая мамочка часто публикует фото и видео с Санти. Она с детства приучила его к светским выходам и участию в своей активной жизни. А потому ребенок привык к вниманию и совершенно не боится камеры. Он – настоящая звезда микроблога Евы. Последний пост с малышом собрал максимальное количество лайков и приятных слов. По мнению фоловеров, Санти, которому летом исполнится 2 года, заметно подрос и стал настоящим «маленьким мужчиной».