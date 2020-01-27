Лилия Ребрик вспомнила, как дочка "заставила" их с мужем купить загородный дом

Лилия Ребрик с дочкой Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также рассказала, как обустраивает быт в "семейном гнездышке"

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», актриса Лилия Ребрик призналась, что очень любит проводить время на даче с родными, и рассказала, чем планирует засадить там участок.

Не так давно Лилия с мужем обзавелись загородным домом. По словам ведущей канала «Украина», они давно мечтали о даче, но подтолкнула их к такому решению старшая дочь Диана. Сейчас семья очень любит проводить там выходные.

«Дом у нас получился очень уютный, мы его «викохали». Мечтали о таком, но именно Диана нам дала волшебный пендель, сказав: «А давайте купим загородный дом?» Мы немного опешили, даже уточнили серьезность ее слов и понимание стоимости этого удовольствия, на что дочка со всей серьезностью ответила: «Ну, вы же работаете!» – рассказывает Лилия Ребрик. – Мне все очень нравится – там у нас есть гамак, отдельная беседка с мангалом, при чем не маленькая, а такая, чтобы там можно было собраться с друзьями. Пока для нас это место уединения, перезагрузки. За забором лес, есть возможность посидеть и «помедитировать», хотя я не сильна в вопросах медитации, но чувствую, что это что-то похожее. Потому что там хочется молчать, обниматься, просто дышать, делать какие-то выводы, о чем-то размышлять».

Лилия Ребрик с мужем и детьми на дача (фото: соцсети артистки)

Телезвезда отмечает, что они еще продолжают обустраивать там быт и нередко узнают новые детали.

«Вот, например, Андрей очень хотел именно зеленый газон, а моя мечта – посадить клубнику, малинку, разные деревья. Хочу какую-то съедобную зелень – рукколу, укропчик, салат. Понятное дело, что мы не собираемся делать плантации, хотя подшучиваем, что мы к этому придем. И, конечно же, для этого блага нам нужен автополив, ведь мы не каждый день можем ухаживать за нашими растениями. Но сделав его, мы столкнулись с новой проблемой – кротами! Зато теперь я знаю, как избавиться от кротов», – смеется ведущая «Ранку з Україною».

Лилия говорит, что в этом году все же планирует засадить участок, но даже собирать с газона сухие листья ей приносит настоящее удовольствие.

Напомним, ранее Лилия Ребрик сразила романтикой с мужем на Мальдивах.