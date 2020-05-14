Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь ведет страницу в Instagram

Лилия Ребрик с дочками Полиной и Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик отметила, что у нее есть доступ к страничке дочери в сети

Все больше детей звездных родителей регистрируются в социальных сетях. 7-летняя Диана, дочка ведущей «Ранку з Україною» Лилии Ребрик, также имеет собственную страничку в Instagram. Звезда канала «Украина» рассказала, как Диана объяснила желание завести свою страницу и кто контролирует ее публикации.

У 7-летней Дианы больше 7 тысяч подписчиков в Instagram. Девочка публикует фото с родными и друзьями, видео танцев и игр с младшей сестрой Полиной. Дочки часто появляются в соцсетях самой Лилии, но Диана хотела иметь и свою страницу.

«Для дочки собственный Instagram был неким признаком взрослости. Между ее сверстниками страница в соцсети воспринимается как какой-то элемент конкуренции. Но я Диане сказала, что Instagram все равно контролирует возраст. Поэтому перед тем, как выложить пост, нужно обязательно показать его родителям, иначе соцсеть публикацию удалит. У меня есть доступ к ее странице, и я ее полностью контролирую. В Интернете много разных людей, я говорю дочке, что не на все комментарии нужно реагировать. Мне проще отслеживать и, если что-то мне не нравится, я просто удаляю или блокирую аккаунт», – призналась Лилия Ребрик.

Впрочем, Диана не особо тусуется в соцсети. У нее нет потребности часто выкладывать фото, что-то комментировать, да и сама не часто комментарии читает.

«Дочка добилась, чего хотела – у нее появилась эта страница, там достаточно много подписчиков, как для юной леди – и не более. Могу смело заявить, что Instagram ей не сильно интересен. Диана подписана на каких-то звезд, за которыми ей интересно наблюдать. Кроме того, у нее неплохое чувство юмора, она может придумать какую-то интересную подпись для фото. Когда на наши экраны вернулся Франциско Гомес, она спросила у меня: «Что это за чувак?» Я показала дочке ее детскую фотографию, где она у него на руках. И Диана захотела выложить пост с подписью «А виявляється, я цього чувака знаю вже давно», – поделилась ведущая канала «Украина».

Лиля говорит дочери, что фото всегда нужно подписывать, чтобы фантазия развивалась и мозги работали. Но зависимости от соцсетей у Дианы точно нет, что Лилю, как маму, не может не радовать.

Напомним, ранее Лилия Ребрик с мужем покорили зажигательной сальсой.

Автор: Юля Петрова