Лилия Ребрик показала красотку сестру и рассекретила свое настоящее имя

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая удивила признанием и поделилась детскими воспоминаниями

Лилия Ребрик не дает себе расслабиться на карантине - ведущая продолжает появляться в эфирах, а также много времени уделяет семье. Вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной они устраивают веселые тренировки, вместе готовят и занимаются садом. Также позитивная артистка решила делиться с поклонниками в сети интересными советами и фактами о себе - например, учить основам танцев, а также показывать рецепты любимых блюд.

А по воскресеньям Ребрик начала вести рубрику "счастливая семья" и уже в первом же выпуске не на шутку поразила многих фанов! Она решила рассказать о своей сестре Юлиане и поделилась нежными фото с ней, начиная с самого детства. Отметим, что сестра ведущей очень на нее похожа и такая же красотка!

А еще теледива рассекретила...свое настоящее имя! Оказалось, что на самом деле ее зовут Лилиана, а не Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина

Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки", - рассказала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка отметили еще одно интересное совпадение между ними с сестрой и своими дочурками.

"Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам. принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!" - поделилась ведущая.

Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия показала фотоколлаж детских фото себи и сестры и своих дочерей и предложила найти сходство. Поклонники тут же заметили, что ее старшая дочь Диана - просто копия мамы в детстве.

Дианка-копия вы!)))

Діанка і ви в дитинстві одне лице. Це ж треба така схожість))) А Поля на тата схожа

Как Диана на Вас похожа!!!!

Какие же вы все симпатюли,удачи Вам всем

Диана копия вы

Дианка просто копия мамы

Диана схожа на вас.А Полина на вашу сестру

Как же вы похожи с Дианочкой в детстве!! Вы случайно не родственники?

Класс, как похожи

Класс как дианка на вас пахожа

Фото дуже схожі, ніби на них одні і ті самі дівчатка

Отличные фоточки и атмосфера

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь Диана ведет страницу в Instagram.

Автор: Марина Настевич