Лилия Ребрик показала красотку сестру и рассекретила свое настоящее имя

Телеведущая удивила признанием и поделилась детскими воспоминаниями
Лилия Ребрик не дает себе расслабиться на карантине - ведущая продолжает появляться в эфирах, а также много времени уделяет семье. Вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной они устраивают веселые тренировки, вместе готовят и занимаются садом. Также позитивная артистка решила делиться с поклонниками в сети интересными советами и фактами о себе - например, учить основам танцев, а также показывать рецепты любимых блюд.
А по воскресеньям Ребрик начала вести рубрику "счастливая семья" и уже в первом же выпуске не на шутку поразила многих фанов! Она решила рассказать о своей сестре Юлиане и поделилась нежными фото с ней, начиная с самого детства. Отметим, что сестра ведущей очень на нее похожа и такая же красотка!
А еще теледива рассекретила...свое настоящее имя! Оказалось, что на самом деле ее зовут Лилиана, а не Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина
Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки", - рассказала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)
Артистка отметили еще одно интересное совпадение между ними с сестрой и своими дочурками.
"Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам. принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!" - поделилась ведущая.
Фото: Лилия Ребрик с сестрой Юлианой (instagram.com/liliia.rebrik)
Также Лилия показала фотоколлаж детских фото себи и сестры и своих дочерей и предложила найти сходство. Поклонники тут же заметили, что ее старшая дочь Диана - просто копия мамы в детстве.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь Диана ведет страницу в Instagram.
Автор: Марина Настевич