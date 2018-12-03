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Лилия Ребрик в пеньюаре задумалась о подарке для любимого

Lite » Звезды 03.12.2018 - 07:57
Лилия Ребрик в пеньюаре задумалась о подарке для любимого
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/andrii_dykyi)

Украинская телведущая решила порадовать супруга на Новый год

Лилия Ребрик опубликовала на свою страницу в Instagram провокационное фото.

В кадре телеведущая позирует в длинном черном пеньюаре с кружевами и откровенным вырезом.

"А давайте будем полезны друг другу в преддверии праздников, набросав идеи подарков для любимого мужчины. Ваши варианты? Вы уже придумали, как будете радовать любимого? Итак, поехали!" - подписала кадр Лилия, которая похоже настроена по-настоящему удивить супруга на праздники.

Лилия Ребрик в пеньюаре задумалась о подарке для любимогоСкриншот: instagram.com/liliia.rebrik

Подписчики Ребрик тут же стали ей советовать различные варианты подарков.

Одна порекомендовали романтический вечер, другие - более практичное: гитару, шахматы, духи.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала яркую фотосессию с детьми.

Кстати, ранее мы писали о том, что Лилия Ребрик покорила поклонников стильным нарядом.

А также рассказывали о том, как Лилия Ребрик показала, как выглядит без косметики.

Видео: РБК-Украина

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