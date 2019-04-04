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Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2019 - 09:52
Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники остались в восторге от наряда телеведущей

Телеведущая Лилия Ребрик вернулась к активной работе после того, как устроила себе романтические каникулы вдвоем с мужем в прекрасной Австрии. В рамках съемок утреннего шоу на телеканале "Украина" она буквально каждый день блистает в ярких и эффектных нарядах. Так, на этот раз ведущая опубликовала фото в изысканном платье от бренда ONEBYONE, а также поделилась с фанами полезным советом.

Ребрик примерила платье-миди с геометрическим цветочным принтом разных цветов, а дополнила образ туфлями-лодочками и букетом нежно-розовых весенних цветов. Снимки получились очень красочные и в то же время нежные.

Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Весняний лайфхак: якщо у Вас немає сумочки в тон - візьміть букет квітів, причому необов’язково в тон. Головне - весняних, саме тих, які зараз починають квітнути! Я ось обожнюю прості букети - ніби їх щойно зірвали і принесли! Набагато кращі за дизайнерські дорогі букети! А ви за які?" - прокомментировала телезвезда.

Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики пришли в восторг от ее наряда и образа и поспешили оставить множество комментариев.

  • "Така красуня, ми з донькою тебе обожнюємо дивитися"
  • "Весенняя красотка"
  • "Дуже красивий образ! Вам дуже пасує!"
  • "Яка шикарна сукня)"
  • "Справжня Весна!!!"
  • "Дуже вишукане вбрання!!! Вам дуже личить, а як чудо виглядає!!!"
  • "Згодна з Вами.Краса в простых речах, мені теж подобаються квіти щойно зірвані. В простих речах щастя. Лілічка Ви неперевершенна"
  • "Щаслива красуня"
  • "Вы как весенний букет. Очень красиво"
  • "Восхитительна"
  • "Неймовірна"
  • "Сукня шикарна! Кожного разу просто кайфую від Ваших яскравих жіночних та стильних нардів"
  • "Супер, а ще на цьому фоні, і з цими весняними квітами, красунечка"
  • "Ліля, дуже красиво , Ви найгарніша квіточка серед цього букету. Особисто я дуже люблю букети з польових квітів, а особливо з біленьких ромашок і синьооких волошок"
  • "Чарівна і ніжна!!!"
  • "Яка чудова сукня.... @liliia.rebrik вона вам ну дуже, дуже личить. Ви в неї виглядаєте , як справжнісінька принцеса, а навіть і королева"

Напомним, ранее Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье.

К слову, Лилия Ребрик зачаровала фотосессией в образе прекрасной Мавки.

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