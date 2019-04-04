Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком

Поклонники остались в восторге от наряда телеведущей
Телеведущая Лилия Ребрик вернулась к активной работе после того, как устроила себе романтические каникулы вдвоем с мужем в прекрасной Австрии. В рамках съемок утреннего шоу на телеканале "Украина" она буквально каждый день блистает в ярких и эффектных нарядах. Так, на этот раз ведущая опубликовала фото в изысканном платье от бренда ONEBYONE, а также поделилась с фанами полезным советом.
Ребрик примерила платье-миди с геометрическим цветочным принтом разных цветов, а дополнила образ туфлями-лодочками и букетом нежно-розовых весенних цветов. Снимки получились очень красочные и в то же время нежные.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Весняний лайфхак: якщо у Вас немає сумочки в тон - візьміть букет квітів, причому необов’язково в тон. Головне - весняних, саме тих, які зараз починають квітнути! Я ось обожнюю прості букети - ніби їх щойно зірвали і принесли! Набагато кращі за дизайнерські дорогі букети! А ви за які?" - прокомментировала телезвезда.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики пришли в восторг от ее наряда и образа и поспешили оставить множество комментариев.
Напомним, ранее Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье.
К слову, Лилия Ребрик зачаровала фотосессией в образе прекрасной Мавки.