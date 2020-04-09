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Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 10:46
Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Забавный "карантинный" танец веселой семейки не оставил никого равнодушным

Лилия Ребрик просто поражает своей энергией - ведущая во время карантина успевает и на работу ездить, и с семьей придумывать все новые занятия, и поклонников развлекать - а теперь еще и огородом занялась! Не смогла веселая артистка остаться в стороне и от популярных в сети во время самоизоляции разнообразных челленджей - вместе с дочками Дианой и Полиной она приняла участие в одном из самых популярных, Noxoxo challenge.

В его рамках нужно исполнять определенные движения под песню группы MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик с малышками сняла ролик во дворе своей дачи, где она с семьей проводит карантин. Веселая семейка оделась в яркую и удобную одежду и принялась весело танцевать, даже маленькая Полина, которой скоро исполнится два года, по мере сил подражала маме и сестричке. Получилось очень задорно!

Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - подписала видео Лилия.

Видео: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Отметим, что в этом челленже уже приняли участие немало звезд украинского шоу-бизнеса, а первым его начал, конечно же, Потап.

Пользователи сети остались в восторге от такого исполнения и засыпали ведущую и ее малышек восхищенными отзывами.

  • Здається мамі це подобається найбільше. Красуні
  • Красотульки
  • Ох, які Ви молодці!!!!!
  • Молодці, круто
  • В восторге от вашей семьи
  • Какая весёлая семья, за Вами и наблюдать интересно
  • Супер супер супер!
  • супер такие Красотулички
  • Ви класні
  • Какие Вы классные девчонки!
  • Вы такие классные
  • Полиночка давай!
  • Лапочки все, включая маму
  • Девчёнки,Вы просто умнички....позитивчики,красотки!!!
  • Який позитивчик! Супер просто! Дякую за настрій! Просто любуюсь вашою сімейкою кожен раз. Здоров'я вам всім!

Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине.

Захочу повторить: нежная Лилия Ребрик в весеннем образе кокетливо обратилась к мужу Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине
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