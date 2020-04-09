Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Забавный "карантинный" танец веселой семейки не оставил никого равнодушным

Лилия Ребрик просто поражает своей энергией - ведущая во время карантина успевает и на работу ездить, и с семьей придумывать все новые занятия, и поклонников развлекать - а теперь еще и огородом занялась! Не смогла веселая артистка остаться в стороне и от популярных в сети во время самоизоляции разнообразных челленджей - вместе с дочками Дианой и Полиной она приняла участие в одном из самых популярных, Noxoxo challenge.

В его рамках нужно исполнять определенные движения под песню группы MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик с малышками сняла ролик во дворе своей дачи, где она с семьей проводит карантин. Веселая семейка оделась в яркую и удобную одежду и принялась весело танцевать, даже маленькая Полина, которой скоро исполнится два года, по мере сил подражала маме и сестричке. Получилось очень задорно!

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - подписала видео Лилия.

Видео: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Отметим, что в этом челленже уже приняли участие немало звезд украинского шоу-бизнеса, а первым его начал, конечно же, Потап.

Пользователи сети остались в восторге от такого исполнения и засыпали ведущую и ее малышек восхищенными отзывами.

Здається мамі це подобається найбільше. Красуні

Красотульки

Ох, які Ви молодці!!!!!

Молодці, круто

В восторге от вашей семьи

Какая весёлая семья, за Вами и наблюдать интересно

Супер супер супер!

супер такие Красотулички

Ви класні

Какие Вы классные девчонки!

Вы такие классные

Полиночка давай!

Лапочки все, включая маму

Девчёнки,Вы просто умнички....позитивчики,красотки!!!

Який позитивчик! Супер просто! Дякую за настрій! Просто любуюсь вашою сімейкою кожен раз. Здоров'я вам всім!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине.