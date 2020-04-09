Лилия Ребрик с дочками приняли участие в модном челлендже: сеть в восторге

Забавный "карантинный" танец веселой семейки не оставил никого равнодушным
Лилия Ребрик просто поражает своей энергией - ведущая во время карантина успевает и на работу ездить, и с семьей придумывать все новые занятия, и поклонников развлекать - а теперь еще и огородом занялась! Не смогла веселая артистка остаться в стороне и от популярных в сети во время самоизоляции разнообразных челленджей - вместе с дочками Дианой и Полиной она приняла участие в одном из самых популярных, Noxoxo challenge.
В его рамках нужно исполнять определенные движения под песню группы MOZGI "No hugs No kisses". Ребрик с малышками сняла ролик во дворе своей дачи, где она с семьей проводит карантин. Веселая семейка оделась в яркую и удобную одежду и принялась весело танцевать, даже маленькая Полина, которой скоро исполнится два года, по мере сил подражала маме и сестричке. Получилось очень задорно!
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
"Дівочий склад #дикасімейка челендж прийняв))) #noxoxochallenge", - подписала видео Лилия.
Видео: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Отметим, что в этом челленже уже приняли участие немало звезд украинского шоу-бизнеса, а первым его начал, конечно же, Потап.
Пользователи сети остались в восторге от такого исполнения и засыпали ведущую и ее малышек восхищенными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине.