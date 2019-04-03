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Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 15:58
Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото)
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Телеведущая также показала своего домашнего любимчика

Лилия Ребрик буквально каждый день демонстрирует поклонникам стильные образы, которые она примеряет в рамках съемок утреннего шоу на телеканале "Украина". Не стала исключением и среда. Так, украинская телеведущая опубликовала серию ярких фото, на которых позирует в элегантном платье слегка приталенном и нежного бежевого цвета. При этом платье на талии зашнуровывается изящным поясом, что подчеркивает изгибы ведущей. Образ Ребрик довершают туфли-лодочки кораллового цвета – тренд этого сезона.

Интересно, что на снимках вместе с Ребрик также позирует украинская актриса Ольга Атанасова, которая стала звездной гостьей утреннего шоу. А посвящено оно было домашним любимчикам звезд.

Лилия Ребрик и Ольга Атанасова

Лилия Ребрик и Ольга Атанасова

Стильные Лилия Ребрик и Ольга Атанасова (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В эфире появились действительно именитые гости: Народная артистка Украины Ольга Сумская пришла с двумя собачками, MÉLOVIN с котом по кличке Цитрус, Ольга Атанасова пришла также с котом Пикселем, актриса Людмила Арделян с собачкой Оскар. А вот сама Лилия принесла на эфир морскую свинку по кличке Лола.

Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото)

Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото)

Звездные гости со своими домашними любимчиками (фото: instagram.com/liliia.rebrik; instagram.com/lyudmilaardelyan)

"Ранок може бути і в такій компанії! Що у нас сьогодні відбувалося в студії " Ранок з Україною", йой. Але всі задоволені, всі щасливі. Недарма кажуть, що домашні улюбленці знімають стрес. Розкажіть про своїх улюбленців, хто у Вас живе вдома? На що здатні заради них?" – подписала фото Лилия Ребрик.

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии:

  • "Домашние животные - действительно настоящая радость. Их важно любить и ценить… А компания и правда супер собралась"
  • "Дякую за ранок! Крута компанія! Супер!"
  • "Оооо Цитрус - красавчик)"
  • "Какие милые"
  • "Особливо задоволений котяра Меловіна"
  • "Хто це в нас такий манюній на руках Лілічки?"
  • "Какие Вы молодцы!"
  • "Ого!!! скільки гостей в студії, очі розбігаються))"
  • "Сьогодні ефір був з моїми трьома улюбленими оптимістичними жінками! Ви неймовірні, з публічних особистостей підписана лише на двох Олечок і на Вас Лілю! Ви гарні взірці для україночок. Нам є ким пишатись!"

Напомним, ранее Лилия Ребрик посвятила танец любимому городу, назвав его своим "маленьким Парижем". 

К слову, Лилия Ребрик зачаровала фотосессией в образе прекрасной Мавки.

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