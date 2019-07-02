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Лилия Подкопаева растрогала нежным фото на последних месяцах беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2019 - 13:29
Лилия Подкопаева растрогала нежным фото на последних месяцах беременности
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменку перепутали с Анджелиной Джоли

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева готовится стать мамой. Беременная гимнастка, невзирая на свое интересное положение, ведет активный образ жизни, много путешествует и даже занимается спортом! Она находится в прекрасной форме и буквально светится от счастья в предвкушении появления на свет малыша! Олимпийская чемпионка очаровала сеть новым снимок в Instagram, на котором заметен существенно округлившийся животик.

Лилия позирует в белом платье с развевающимся шлейфом от плечей. Она запечатлена в профиль и бережно обнимает животик, чуть склонив голову, и умиротворенно улыбается. Ее волосы аккуратно зачесаны назад.

"Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью", - поделилась она с подписчиками вдохновляющей мудростью.

Лилия Подкопаева растрогала нежным фото на последних месяцах беременности

 Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Снимок умилил и привел восторг даже звезд, которые не смогли удержаться от комплиментов и пожеланий. Например, Светлана Лобода написала: "Умница! Держим кулачки!" А украинская дзюдоистка и чемпионка мира прошлого года Дарья Билодид отметила: "Вау, Вы прекрасны!"

Лилия Подкопаева растрогала нежным фото на последних месяцах беременности

Скриншот комментариев

Другие комментаторы также не оставили Лилию без теплых слов. Кто-то даже отметил, что на снимке гимнастка похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли.

"Прекрасная Лилия", "Лиличка, поздравляю тебя! Ты прекрасна! Счастья тебе и твоей семьей безмерного!", "Невероятная! Счастья бескрайнего!", "Лили, какая волшебная фотография!", "Лилечка, ты звезда! Очень нежная и красивая", "Ви – прекрасні", "Нежность и красота", "Перепутала с Анджелиной Джоли", - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева восхитила нежным и естественным образом среди желтых тальпановв.

Ранее Лилия Подкопаева прошлась по гостеприимной Одессе в летнем белом костюме.

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