Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Олимпийская чемпионка находится с малышкой в США

Лилия Подкопаева в третий раз познала радость материнства – 19 сентября гимнастка родила дочь. Фото мамы и новорожденной малышки вызвало ажиотах в сети – спортсменка буквально светилась от счастья, а ее возлюбленный и отец ребенка, бизнесмен Игорь Дубинский бережно держал девочку на руках. Теперь же звезда полностью погрузилась в семейные хлопоты. Так в сториз instagram она показала прогулку с маленькой доченькой.

Судя по снимку, мама и малышка находятся в США, где живет Лилия. Гимнастка надела для прогулки с девочкой удобный повседневный ансамбль – короткие черные шорты, которые подчеркнули стройные ножки знаменитости, свободную футболку в тон, бейсболку с крупной надписью и комфортные кроссовки. Она позирует с коляской на фоне зеленых лужаек и фасадов домов, где лежит доченька.

"На дежурстве", - коротко подписала на английском языке трогательный снимок звездная мама.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Стоит отметить, что помимо новорожденной малышки, Лилия воспитывает 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от брака гимнастки с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

Новость о том, что спортсменка готовится стать мамой появилась в конце марта. Позже она рассказала, как старшие дети отреагировали на известие о ее беременности. По словам Лилии, Вадим ждал появления на свет братика, а Каролина – сестрички, девочка даже пообещала делиться с малышкой своими игрушками.

Кстати, во время беременности Лилия не прекращала заниматься спортом. Она даже показала одну из своих тренировок под руководством фитнесс-тренера, а также поделилась упражнением для ног и ягодиц.