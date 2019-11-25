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Личное откровение: alyona alyona рассказала о главном страхе в новом альбоме "В хатi МА"

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 12:17
Личное откровение: alyona alyona рассказала о главном страхе в новом альбоме "В хатi МА"
alyona alyona (фото: пресс-служба)

В альбом также вошел нашумевший хит "Мамин суп"

Впервые в своей карьере alyona alyona представляет не видео, но просто порцию новой музыки. Кажется, в её личном мире наступило время, чтобы разобраться в самой себе — переосмыслить все то безумие и феноменальную инерцию хайпа, что всего за год вывела её из воспитателя в детском саду в селе Барышевка в "открытие европейской сцены" на немецком фестивале Reeperbahn.

Новый мини-альбом с даосским названием "В хатi МА" начинается с личного откровения. Её главный страх сегодня — "не перегореть". Алёна повторяет это раз за разом, и ты понимаешь — статус звезды не лишил её главного — непосредственности и прямоты. Она все так же читает ровно о том, чем живет, и о чем думает.

    "В хатi МА" - alyona alyona

    "Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран и фестивалей — как в Украине, так и за её пределами. В промежутках между перелётами я иногда писала. Идеи, наблюдения, впечатления от общения с земляками", — говорит Алёна и признается, что режим записи нового мини-альбома был полным хаосом. "Я не ожидала, что на меня обрушится столько занятости. В следующем году я планирую подойти к написанию второго альбома более концептуально".

    Личное откровение: alyona alyona рассказала о главном страхе в новом альбоме &quot;В хатi МА&quot;

    И этого не стоит скрывать. "В хатi МА" — действительно скорее сборник новых треков или даже микстейп. Тут есть место вольным экспериментам вроде "Сіє Віє", где продакшн-команда рэперши миксует британский гэридж с украинским фольклором. А закрывает альбом песня "Казка" — трогательная баллада под гитару и "вся жизнь в четырёх строках" — абсолютная поэтическая удача Алёны для поклонников философской стороны её творчества в духе трека "Голови".

    В новый релиз также вошли уже известные синглы "Завтра" и недавний "Мамин суп" — история любви родителей к детям, что несколько отошла на второй план на фоне обескураживающего психоделического клипа в стиле Дэвида Линча.

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