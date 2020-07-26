Летящей походкой: Настя Каменских эффектно продефилировала по улице в мини-юбке

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица продемонстрировала эффектный летний образ

Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно радует подписчиков своего Instagram свежими публикациями, в которых делится полезными советами и демонстрирует стильные луки, или же хвастается фигурой в купальнике. Так, звезда опубликовала короткое видео, в котором эффектно прошлась по городу под культовую песню After Dark американской группы Tito & Tarantula.

При этом артистка примерила эффектный летний образ - синюю джинсовую мини-юбку и футболку с принтом в виде гепарда, а сверху набросила коричневую накидку с бахромой. Аутфит завершили замшевые сапожки-лодочки на невысоком каблуке и черная сумочка.

Настя с красивой укладкой и макияжем дефилировала по улицам города, превратив их в имитированный подиум и восхищая длиной и стройностью ножек.

Поклонники принялись комментировать новую публикацию любимой певицы, восхищаясь красотой и фигурой Каменских.

Даааа Потапу повезло

Шикарна

Куколка!

Ноги супер!!!

Красотка как всегда

Наша украинская амазонка

Красавица Настя под красивую песню,супер

Прекрасная, волшебная, великолепная

Красоточка, люблю тебя

Какая ты красивая

Настя огонь!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике.