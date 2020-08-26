Лето с любимым: Наталья Водянова показала редкие фото с отдыха с Антуаном Арно

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда с дочкой отдыхает в Сен-Тропе

Наталья Водянова – многодетная мама, которая заслужила славу вечно юной звезды. Так, на многих фото в своем блоге она выглядит, словно подросток. Порой после публикации снимков со своими детьми поклонники засыпают Наталью вопросами об эликсире молодости. Они не могут поверить, что мама 5-х детей все так же стройна и свежа, как была в начале карьеры. Одно из таких фото появилось в блоге звезды несколько часов назад.

Наталья с дочерью (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала кадр, на котором она с дочерью Невой лежит на пляже в Сен-Тропе – туда знаменитая семья оправилась отдыхать после послабления карантина. Мама выбрала в качестве пляжного аутфита красный купальник, а также оранжевый платок с принтом и полупрозрачные солнцезащитные очки. Завершил лук крестик на простом шнурке. Нева красуется в черном купальнике с крупными лебедями. Они лежат в тени на пляже, счастливые и довольные. «Дочки-матери», – коротко подписала модель снимок.

Нева растет красавицей (фото: instagram.com/natasupernova)

«Скорее сестрички или даже подружки», «Красавицы! Нева такая прелестная», «Милые», «Скорее сестры», «Самые красивые», «Девочки такие девочки», «Очень красивая доченька у вас», «Сладкие девочки»… Такие комментарии пишут звезде и ее дочери в сети. Всего фото собрало более 55 тысяч лайков. Нужно признать, что тема материнства на странице Натальи одна из самых популярных.

Наталья с любимым и детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Позже в сториз модель добавила массу фото с летнего отдыха, на которых фигурируют все члены ее семьи, а также отец ее младших детей и любимый мужчина Антуан Арно. В подписях Наталья поблагодарила за такое волшебное тело и возможность побыть с родными.