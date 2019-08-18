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"Лето за деньги": Слава из НеАнгелов поплавала в бассейне на крыше с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.08.2019 - 19:27
"Лето за деньги": Слава из НеАнгелов поплавала в бассейне на крыше с детьми
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Слава из НеАнгелов впечатлила поклонников семейным снимком

Слава из НеАнгелов, которая недавно спровоцировала битву зеленых образов на своей странице, порадовала своих поклонников новым семейным фото с детьми. На снимке Слава Каминская купается в бассейне на крыше дома со своими дочерьми. Артистка сокрушается, что лето 2019 оень холодное и нежаркое. Также певица задала вопрос фанатам, когда же все-таки наступит лето. Снимок звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Что по прогнозам ? Когда начнется лето?"- спросила Слава из НеАнгелов.

&quot;Лето за деньги&quot;: Слава из НеАнгелов поплавала в бассейне на крыше с детьми

Фото: Певица купается со своими детьми в бассейне (instagram.com/babaslavka)

Интересно, что несмотря на отсутствие солнца, исполнительница все равно надела солнцезащитные очки. В комментариях поклонники Славы отреагировали на снимок и заданный им вопрос.

  • Это кошмар, а не лето.
  • Вроде уже. Завтра ждем жару!!!
  • У меня другой вопрос.. когда же это лето закончится?
  • Лето будет на днях, а может даже раньше.

&quot;Лето за деньги&quot;: Слава из НеАнгелов поплавала в бассейне на крыше с детьми&quot;Лето за деньги&quot;: Слава из НеАнгелов поплавала в бассейне на крыше с детьми

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Также пользователи интересуются, где сделан такой кадр. "А где такая красота", - спрашивают они.

Как ммы ранее писали, Слава из НеАнгелов взволновала сеть страстным фото с Холостяком. Певица закрыла глаза и прижалась к мужчине щекой, а он обнял ее за талию. Для усиления эффекта от снимка Слава оставила лаконичную подпись: "Разведенка и холостяк".

Напомним, что Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.

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