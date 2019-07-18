Что за лето! Бритни Спирс демонстрирует пылкие чувства к любимому и безупречное тело

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

37-летняя певица порадовала новым роликом с бойфрендом

Бритни Спирс – настоящий фитнес-мотиватор. Девушка не устает заряжать поклонников на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. А еще – на то, чтобы проводить как можно больше времени с любимыми. Так, она обожает выражать любовь к своему мужчине – модели и актеру Сэму Асгари – с помощью соцсетей. Каждое их совместное путешествие или же поход в спортзал Бритни транслирует на свою страницу в Instagram.

Бритни и Сэм (фото: instagram.com/britneyspears)

Вот и несколько часов назад Бритни посвятила пост бойфренду. Она смонтировала забавный ролик, который включает их с Сэмом фото, а также знакомый всем пользователям Instagram "бумеранг". Спирс кружится прямо в объятия любимого. Одеты, а вернее – раздеты, влюбленные по-летнему. Певица – в купальнике с принтом питона, а ее парень – в свободных плавках. Разумеется, таким образом, они показали и свои безупречные тела, над которыми так упорно работают. "Что за веселое лето", – написала звезда, отметив своего любимого.

Бритни любит восхищать своей растяжкой (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники принялись засыпать Бритни комплиментами, отметив, что она просто "игла". Именно это сравнение они используют чаще всего, чтобы подчеркнуть небывалую стройность Спирс.

Кстати, Бритни щедро делится с подписчиками упражнениями. Недавно она показала целый комплекс, который при желании любого превратит в "иглу"! В коротком ролике она демонстрирует упражнения с утяжелениями, для пресса, рук, ног и спины. Сама певица призналась, что самый ненавистный для нее вид физической активности – бег. Поэтому иногда ей приходится себя заставлять. Но каждый раз на беговой дорожке становится настоящей победой, которой она гордится.

Бритни и Сэм обожают делиться общими фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Сэм также опубликовал видео у себя на странице, написав: "Что она заставляет меня делать". И тут же получил комплименты и поздравления от поклонников, которые считают, что он просто невероятный счастливчик заполучить такую роскошную девушку.

Бритни влюблена и не скрывает это (фото: instagram.com/britneyspears)

Сама Бритни также только выиграла от этих отношений. За последние пару лет девушка пережила много тяжелых минут, и именно Асгари стал главной ее поддержкой. Он буквально заставил ее взяться за свое физическое и моральное состояние. Сейчас, по всей видимости, у певицы и ее парня все прекрасно.