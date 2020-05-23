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Летаю от легкости: Маша Ефросинина внезапно сменила прическу на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2020 - 16:22
Летаю от легкости: Маша Ефросинина внезапно сменила прическу на карантине
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая призналась, что ее душа просила перемен

Маша Ефросинина на карантине уделяет много времени детям и мужу, готовит вкусности и делится полезными советами с поклонниками. На днях ведущая откровенно рассказала о своем похудении и подчеркнула, что очень важно обратиться к специалистам, ведь здоровье это очень серьезно. А еще на самоизоляции ей захотелось перемен - и артистка решилась на смену имиджа.

Маша приняла решение поменять прическу - она слегка укоротила волосы и обрезала челку! Процесс и результат теледива показала на видео.

К слову, ранее Ефросинина поделилась коллажем, на котором она снята с челкой и без и предложила фолловерам проголосовать, как ей лучше.

Летаю от легкости: Маша Ефросинина внезапно сменила прическу на карантине

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

И несмотря на то, что многие пользователи сети высказались против таких перемен, звезда все же решилась на стрижку и чувствует себя очень легко.

"Большинство из вас (так мне показалось!) было против. И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю:
⠀- что я замудохаюсь с этой чёлкой;
⠀- что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов
⠀- что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю #какиероскошные были у меня косы, и пожалею ...
- что решения, принятые в ретроградную Венеру ( как мне кто-то написал), самые неправильные
Но вот честно, ну, и пускай! Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас", - написала Маша.

Новая прическа звезды пришлась по душе ее поклонникам, о чем они поспешили сообщить в комментариях, засыпав ведущую комплиментами.

  • Ви неймовірна!!
  • Вам и так и так круто! Главное, не что скажут другие или "как проголосуют", а главное - чтоб нравились себе сами
  • Вам дуже пасує
  • Маша! Круто
  • Всегда красивая!!!!
  • Очень красиво, я аж тоже челку захотела
  • Вау!!! Маша, Вам ну ДУЖЕ пасує ця зачіска!!!
  • Мне очень - очень нравится
  • Вам просто офигенно с чёлкой!!!!
  • А по-моему, очень здорово вам, Маша
  • Нереально стильно
  • И правильно! Главное, чтоб Вам нравилось!
  • Красотка
  • Реально клёво с челкой

Летаю от легкости: Маша Ефросинина внезапно сменила прическу на карантине

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина без макияжа показала свою "курносую наклейку" - очаровательного сыночка Сашу.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Маша Ефросининаобраз
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