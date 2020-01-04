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Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 17:31
Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая похвасталась стройными ножками и чувством юмора

Леся Никитюк отпраздновала Новый год 2020 весело и с размахом - телеведущая повеселилась в одном из киевских клубов в кругу друзей. Для праздничной ночи Леди Ле выбрала эффектный образ в белых тонах - корсетный топ с перьями и штаны-клеш по фигуре. В первые дни наступившего года артистка продолжает хорошо проводить время, а также доедать остатки приготовленных к празднику блюд.

Как именно она это делает, Леся с присущим ей чувством юмора показала в Instagram. Теледива опубликовала коллаж из фото, на которых она сидит за столом в одной лишь белой тунике, которая открывает отличный обзор на ее длинные стройные ножки. Девушка доедает остатки какого-то блюда с большой тарелки, корча при этом забавные рожицы, изображающие удовольствие. Не обошлось на кадрах и без ее любимой собачки Рафика.

"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото", - шутливо подписала фото Никитюк, добавив хештег "жрица".

Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши

Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы оценили ее юмор и креативный подход к делу, о чем поспешили сообщить в комментариях.

  • Леся фатит жрать))
  • Ночная жрица
  • Класнюча туніка
  • Очень смешная
  • О, ці неймовірні ноги
  • Похорошела! Молодца!!! ;)
  • Какой красивый наряд. Тоже хо
  • С большим удовольствием
  • Леся Леся стопэ
  • Головне, щоб не пропало!
  • Лесюня вы просто само очарование! Спасибо вам, что вы дарите позитив! Наблюдая за вами хочется жить!
  • Ніяк. Все доїли 1 на обід
  • Смачного)))

Леся-жрица: Никитюк в одной тунике показала, как доедает остатки новогодней роскоши

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк засветила декольте на соблазнительном фото и устроила новогоднюю ревизию на ярмарке в Киеве.

Леся Никитюк засветила декольте на соблазнительном фото и устроила новогоднюю ревизию Леся Никитюк впечатлила новогодним кулинарным мастер-классом и роскошным образом
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