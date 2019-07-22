Леся Никитюк заказала Тодоренко подарок на свою свадьбу (фото)

Никитюк и Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк уже определилась со свадебным подарком от Тодоренко

Леся Никитюк наконец решила показать многотысячной армии поклонников фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова! Напомним, что пышное торжество состоялось еще 3 июля в итальянском городе Сорренто. Регина и Влад уже успели засыпать сеть яркими фото и видео со свадьбы. Кажется, что только "самые ленивые" гости не публиковали различные кадры с торжества. Никитюк также не оставалась в стороне. Однако именно сейчас захотела немного напомнить поклонников о ярком событии в жизни своей подруги и коллеги.

Так, на своей instagram-страничке Леся опубликовала несколько жизнерадостных фото в компании с Региной. Девушки делают селфи, целуют друг друга.

На одном из фото Леся отметила, мол "ваш любимый дуэт О&Р вернулся". Имеется в виду шоу "Орел и Решка", во время которого Леся и Регина были соведущими. И именно этот проект их познакомил и сдружил.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также у себя в сториз Никитюк показала еще одно милое фото. На нем уже Леся целует в щеку Регину, пока так подмигивает в камеру.

"С тебя сережка уже на мою свадьбу", - прокомментировала кадр Никитюк.

Следует отметить, что на свадьбе Тодоренко и Топалова Никитюк настолько активно развлекалась, что потеряла одну сережку. Телеведущая показывала на следующий день видео, как она с подругой пытается отыскать аксессуар. Но безрезультативно.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

И кто знает, быть может, вскоре и состоится свадьба Никитюк. Все же, так "распорядилась судьба"! Напомним, что на свадьбе Тодоренко и Топалова именно Леся Никитюк поймала букет невесты. Телеведущая поспешила тогда снять фото и видео своего "улова". Однако позже в шутку сообщила, что это "уже 17-й букет".

Кстати, буквально сегодня, 22 июля, Леся Никитюк сообщила поклонникам неожиданную, но очень приятную новость. Телеведущая позвращается в тревел-формат! Она уже приступила к съемкам в новом проекте о путешествиях. Но пока детали шоу держатся в секрете!