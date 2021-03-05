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Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес 

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 10:10
Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес  Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк новым фото вызывала ажиотаж в сети. Девушка решила продемонстрировать фанатам свою готовность к летнему сезону, однако поклонников на фото заинтересовала вовсе не ее фигура. Внимание читателей приковал ее пес Рафик.

Фотографию знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram.

За годы в шоу-бизнесе Леся Никитюк не успела завоевать звание украинского секс-символа, однако она нередко превосходит самых откровенных звезд. Ведущая взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором изображена в самом лишь боди. Оно сексуально подчеркнуло бюст благодаря глубокому декольте.

В кадре Леся Никитюк показала стройную талию и аппетитные бедра. Волосы блондинка оставила распущенными, а лицо демонстрировать не стала. Зато на фото видно изысканный интерьер спальни ведущей в элитной квартире в Киеве и домашнего любимца Рафика, который уже успел стать звездой социальных сетей.

Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес

Леся Никитюк покорила сеть забавным фото в коротком боди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Именно Рафик и стал главным героем обсуждений фанатов звезды. Кадр называют крайне удачным, потому что пес задумчиво смотрит на "пятую точку звезды" во время ее "фотосессии" с зеркалом. Это и вызвало комичный эффект публикации. Несмотря на крайне аппетитные формы Никитюк, она "отошла на второй план".

  • Этот взгляд песика.
  • Рафик в шоке.
  • Рафик знает, чем любоваться.
  • Боже, как же он внимательно смотрит.
  • Рафик, бедный пес, и тут вынужден делиться.
  • Аж псина удивилась :) Ахах. Забавно.

Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес

Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес

Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Никитюк покорила свою аудиторию новым "хищным" образом. Некоторые фанаты поддали вкус знаменитости критике.

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