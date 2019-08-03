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Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.08.2019 - 09:52
Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На одном из кадров ведущая засветила аппетитный бюст

Неугомонная Леся Никитюк не сидит на месте - ведущая активно снимается в своем новом тревел-проекте "LeМаршрутка", в рамках которого колесит по Украине на... маршрутке! Она давно мечтала показать всем красоту родной страны и вот наконец это время пришло. Кроме того, девушка успевает отдыхать и будоражить сеть пикантными фото в купальнике, а также снялась в яркой фотосессии для журнала "Печерская ассамблея". 

На своей странице в Instagram Леся опубликовала  несколько эффектных кадров со съемки. "Богиня ламината" примеряла несколько стильных нарядов, а тематика фото явно была связана с кухней и едой.

Так, на первом кадре Никитюк предстала в весьма соблазнительном образе - ведущая лежит на столе в сером платье с оголенными плечами и оборкой из перьев в районе груди, а ракурс снимка делает акцент на ее пышном бюсте. Волосы артистки собраны в красивую прическу, в ушах у нее сережки-висюльки, а вот от обуви стилисты отказались и красотка позировала босиком. Перед ней стоит блюдо с пирогом, украшенным вишнями, одну из которых Леся игриво держит в руке.

Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На другом фото звезда сидит в черном мини-платье в горошек, демонстрируя стройные ножки. Одну руку она поднесла к лицу, а в другой держит пакет с багетами и зеленью.

"Очень интересный журнал @p.assemblymagazine ну и девушка тоже))) Спасибо всей команде. Якщо шо, я мучного не їла", - прокомментировала Никитюк.

Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Но самым горячим кадром она поделилась в сторих своего аккаунта. На нем Леся запечатлена на кухне в очень пикантном образе - на ней черное боди, ну очень короткая красная миниюбка в горошек, а также белая рубашка в горошек, красные туфли на каблуке и такого же цвета обруч в волосах. Ведущая позирует в соблазнительной позе, хвастаясь длиннющими ногами.

"Могу похозяйничать на вашей кухне", - написала Леся.

Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Восхищенные подписчики искупали Никитюк в комлпиментах, оставив множество восторженных отзывов.

  • Уууухххх! Які набухлі вишні)))
  • Тут нічого нема зайвого, все є розкішним))))
  • Классная Леся. С тобой всегда поржать можно
  • Достанется кому то бриллиант- и красавица ,и умница, и пироги печет!) Короче на фотке фсе очень аппетитно!!
  • Крутые фото, особенно с багетом
  • Богиня)
  • Сексуально вийшов батон 
  • Огого. Палєгчєєє!!!
  • Хорошие вишенки
  • Кукла Барби шикарная 
  • Уууух! Леся ти будеш завжди вишнею на торті

Леся Никитюк примерила стильные образы в яркой фотосессии для глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в бикини соблазнила сеть упругими ягодицами.

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала стройные формы в стильном купальнике трендового фасона.

Также яркая Леся Никитюк поразила глубиной декольте в воздушном летнем платье. Телеведущая вновь порадовала поклонников видеорубрикой "Образ дня". При этом показала сразу два образа. Но самый яркий - в желтом платье с воланами.

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