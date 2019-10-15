Леся Никитюк прикрылась одним только листом и заинтриговала "возвращением" в Танцы со звездами

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили оригинальность нового фото Леси

Леся Никитюк, как и многие другие звезды, наслаждается теплой осенью. При этом украинская телеведущая не обошла стороной популярный сегодня “тренд” - фото с осенним листочком. Однако Никитюк по-своему обыграла один из самых распространенных фотосюжетов для instagram. Отметим, что Леся уже покорила поклонников стильным трендом, а именно - розовым цветом волос! Новый имидж телеведущей вызвал фурор среди ее поклонников, которые подчеркнули, что Лесе очень хорошо в таком цвете.

Теперь же новый “наряд” от Никитюк. Так, на своей страничке в сети instagram Никитюк опубликовала новый снимок с необычным визуальным эффектом. На фото видим осенний дубовый лист. Вдалеке на заднем плане позирует Леся. При этом визуально складывается такое впечатление, словно Леся “примерила” лист.

Более того, под новым фото Никитюк интригует поклонников “возвращением” на шоу Танцы со звездами.

“Одела платье осеннее ...Может обратно в Танцы? Проголосуете?” - пишет Никитюк.

Осенняя Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Хахахає, прикольно”

“В танцы не надо, но Вы прекрасна во всём, удачи Вам”

“Ой, як оригінально. Цього жовтого листя в інста аж випадає, а на вас Леся, воно як шите!”

“Ой, надо срочно себе такую фоточку)) спасибо за идею”

“Хочется прям процитировать ведущих ТНТ: Вы в танцах”

“Давай обратно в орёл и решку) Красотка”

“Клас! Леся, як завжди, дуже гарна”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк и Максим Ежов на проекте Танцы со звездами 2018

Напомним, что Леся Никитюк была одной из звездных участниц шоу Танцы со звездами 2018. Ее партнером выступил танцор Максим Ежов. Несмотря на то, что во время участия в проекте Никитюк постоянно подвергалась судейской критике и критике телезрителей за плохую хореографию, телеведущая успела стать “народной любимицей”.

Леся Никитюк и Максим Ежов - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон

Лесю упорно поддерживали поклонники, переводя ее из эфира в эфир. Как результат, Никитюк и Ежов вошли в полуфинал проекта! И боролись на первенство с юмористом Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой. Победителем стала именно последняя пара!

Шоу результатов: 14 неделя - Танцы со звездами. 5 сезон

Напомним, Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019. Рэпер вместе с сыном Андреем стали ведущими балкона прошедшего эфира.