Леся Никитюк показала самого родного человека и растрогала сеть признанием (фото)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала фото с самым родным человеком – со своей мамой. Знаменитость также поделилась с поклонниками трогательным заявлением.

Фотографию с нежной подписью знаменитость опубликовала в своем Instagram .

Архивным фото и трогательной подписью популярная ведущая решила поздравить свою маму с днем рождения.

"Мама Кет. Бесконечно благодарна Богу, что ты моя мама. С Днем рождения!!!" – написала знаменитость в подписи к снимку.

Отмечать семейный праздник звезда решила в ярком зеленом костюме с короткой юбкой и блейзером в тон. Дополнила Никитюк образ черным топом, прямыми распущенными волосами и спокойным вечерним макияжем.

Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники стали поздравлять знаменитость с именинницей и желать ей всех возможных благ. Многие стали благодарить мать Леси за то, какую она вырастила дочь.

"Мама прекрасная! Такую дочку воспитала!", "С днем рождения, твою мамочку. Спасибо за такую дочку", – комментируют фанаты.

Только некоторые пользователи сети выразили свое мнение касаемо внешнего сходства артистки со своей мамой.

"А вы похожи", – написал один из комментаторов.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)