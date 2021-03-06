Леся Никитюк показала самого родного человека и растрогала сеть признанием (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала фото с самым родным человеком – со своей мамой. Знаменитость также поделилась с поклонниками трогательным заявлением.
Фотографию с нежной подписью знаменитость опубликовала в своем Instagram.
Архивным фото и трогательной подписью популярная ведущая решила поздравить свою маму с днем рождения.
"Мама Кет. Бесконечно благодарна Богу, что ты моя мама. С Днем рождения!!!" – написала знаменитость в подписи к снимку.
Отмечать семейный праздник звезда решила в ярком зеленом костюме с короткой юбкой и блейзером в тон. Дополнила Никитюк образ черным топом, прямыми распущенными волосами и спокойным вечерним макияжем.
Леся Никитюк с мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники стали поздравлять знаменитость с именинницей и желать ей всех возможных благ. Многие стали благодарить мать Леси за то, какую она вырастила дочь.
"Мама прекрасная! Такую дочку воспитала!", "С днем рождения, твою мамочку. Спасибо за такую дочку", – комментируют фанаты.
Только некоторые пользователи сети выразили свое мнение касаемо внешнего сходства артистки со своей мамой.
"А вы похожи", – написал один из комментаторов.
Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк решила похвастаться горячим фото в сети, но на снимке пользователи заметили курьезную деталь. В итоге звезда "отошла на второй план".
Ранее Никитюк покорила свою аудиторию новым "хищным" образом. Некоторые фанаты поддали вкус знаменитости критике.