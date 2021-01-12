ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии

Вторник 12 января 2021 19:15
Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которую уже давно отправляют на шоу "Холостячка", отличается шикарной фигурой.

Ведущая обожает позировать в стильных нарядах, демонстируя стройные точеные формы в шубках, джинсах и платьях. Недавно она показала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!

А теперь Леся решила поделиться секретом тонкой талии. Оказывается, часы тренировок в спортзале и диеты тут ни при чем! В своем микроблоге Леся запостила короткое видео-лайфхак: девушкам на заметку.

Шутка Леси очень понравилась поклонникам, но, вместе с тем, они отметили, что фигура у ведущей отличная и без "затягивания" талии помощницей.

Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии

Леся Никитюк (фото, видео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, недавно Леся провела отличный день в компании своего любимого мецената Рафика. Парочка слепила милого снеговика. Настоящие зимние забавы!

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся НикитюкведущаяХолостячка

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь