Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которую уже давно отправляют на шоу "Холостячка", отличается шикарной фигурой.

Ведущая обожает позировать в стильных нарядах, демонстируя стройные точеные формы в шубках, джинсах и платьях. Недавно она показала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!

А теперь Леся решила поделиться секретом тонкой талии. Оказывается, часы тренировок в спортзале и диеты тут ни при чем! В своем микроблоге Леся запостила короткое видео-лайфхак: девушкам на заметку.

Шутка Леси очень понравилась поклонникам, но, вместе с тем, они отметили, что фигура у ведущей отличная и без "затягивания" талии помощницей.

Леся Никитюк (фото, видео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, недавно Леся провела отличный день в компании своего любимого мецената Рафика. Парочка слепила милого снеговика. Настоящие зимние забавы!