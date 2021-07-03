Леся Никитюк в образе Мальвины поделилась секретом счастья
Леся Никитюк - та еще затейница и любит примерять новые и необычные образы. Недавно телеведущая поразила фанатов русалочьим хвостом, а на новых фото предстала с пышными кудрями и в кукольном платье. Конечно же, артистку тут же сравнили с Мальвиной!
Яркими снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Милый лук телезвезда примерила на съемках программы "Кто сверху?". Никитюк позировала в нежно-голубом мини-платье с пышной юбкой и ажурной подкладкой, а также босоножках на шпильке. Волосы артистки накручены в пышные мелкие кудряшки.
В подписи к публикации Леся шутливо раскрыла девушкам секрет счастья.
"Дівчата, хочете бути щасливими…. Не накручуйте себе", - посоветовала ведущая.
Леся Никитюк удивила поклонников сменой имиджа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях фолловеры обсуждают новый имидж Леди Ле и сравнивают ее с барби и Мальвиной.
- Леся, як Вам пасує така зачiска
- Современная Мальвина
- На Барби похожа
- З кучеряхами просто бомбезно!
- Чудесно
- Ох ,Лэся, накрутила так накрутила
- Мальвінка
- Какая красота
- Сила Доширака в действии
- Справді гарно
- Гарна як волошка!
- Обалденно
- Яка неймовірна красуня! Це такий неочікуваний образ, але ж кралєчка гарна така
Напомним, ранее Леся Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако и восхитила стильным нарядом.