Леся Никитюк обменялась нарядами со своей собачкой: забавные фото

Телеведущая изрядно повеселила поклонников кадрами с Рафиком
Телеведущая Леся Никитюк очень любит своего домашнего питомца - белоснежного пса породы уэст-хайленд уайт терьер по кличке Рафик. Собачка нередко появляется в аккаунте знаменитости - как вместе со звездной хозяйкой, так и отдельно. Артистке ничего не жалко для своего любимца - даже нарядов! Что она и доказала на новых фото в своем Instagram.
Леся опубликовала два забавных кадра, на которых они с Рафиком "поменялись" нарядами. На первом фото теледива запечатлена в красивой комнате с псом на руках, при этом на ней длинное коралловое платье с оригинальным "собачьим" принтом. На лице у Никитюк легкий макияж, а волосы распущены. При этом можно заметить, что на шее у Рафика завязан маленький платок в тон ее наряду.
На следующем же фото Леся и Рафик махнулись аутфитом - ведущая надела белую кофту, тот самый платок на шею и сделала смешное выражение лица. А вот ее любимец "позирует" в стильном платье своей хозяйки. В подписи к публикации телезвезда предлагает фанатам выбрать, какое фото им нравится больше.
Леся Никитюк поменялась нарядами со своей собачкой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Забавные кадры изрядно повеселили армию подписчиков юморной Никитюк, которых у нее почти три с половиной миллиона, и они поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк засветила роскошное декольте на соблазнительном фото в белом наряде.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Марина Настевич