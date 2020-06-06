Леся Никитюк обменялась нарядами со своей собачкой: забавные фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая изрядно повеселила поклонников кадрами с Рафиком

Телеведущая Леся Никитюк очень любит своего домашнего питомца - белоснежного пса породы уэст-хайленд уайт терьер по кличке Рафик. Собачка нередко появляется в аккаунте знаменитости - как вместе со звездной хозяйкой, так и отдельно. Артистке ничего не жалко для своего любимца - даже нарядов! Что она и доказала на новых фото в своем Instagram.

Леся опубликовала два забавных кадра, на которых они с Рафиком "поменялись" нарядами. На первом фото теледива запечатлена в красивой комнате с псом на руках, при этом на ней длинное коралловое платье с оригинальным "собачьим" принтом. На лице у Никитюк легкий макияж, а волосы распущены. При этом можно заметить, что на шее у Рафика завязан маленький платок в тон ее наряду.

На следующем же фото Леся и Рафик махнулись аутфитом - ведущая надела белую кофту, тот самый платок на шею и сделала смешное выражение лица. А вот ее любимец "позирует" в стильном платье своей хозяйки. В подписи к публикации телезвезда предлагает фанатам выбрать, какое фото им нравится больше.

Леся Никитюк поменялась нарядами со своей собачкой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Забавные кадры изрядно повеселили армию подписчиков юморной Никитюк, которых у нее почти три с половиной миллиона, и они поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

Леся ти як завжди, гарна та весела. Рафаель дуже гарно вийшов на 1 фото

Ідеальна композиція, супер пара , новий письк моди , браво Лесю

Обе

Обидва фото класні

Вы прекрасна Леся !

На собаці нічого не було!!!

2-прикольно

Конечно же 2)) Рафику так идёт это платье

неожиданно,оригинально,класс

ух ты какие нарядные

Лесю, ваша безпосередність на другому фото - прекрасна

Хорошая Собачка

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк засветила роскошное декольте на соблазнительном фото в белом наряде.

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Автор: Марина Настевич