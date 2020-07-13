Леся Никитюк в облегающем "космическом" наряде поразила гибкостью кошки и искрометным юмором

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуща позабавила поклонников сравнением

Леся Никитюк не зря снискала себе славу народной ведущей – поклонники обожают ее за фирменное чувство юмора, умение посмеяться над собой и постоянный позитив. А теледива, в свою очередь, регулярно радует их новым увлекательным контентом в Instagram. Она частенько публикует "образы дня", особенно во времья съемок, когда меняет эффектные наряды как перчатки, а также делится фото и видео своих не скучных будней. Во время работы над очередным выпуском шоу "Хто зверху?" ведущая примеряла "космический" облегающий наряд, котрый в точности повторил все изгибы ее тела, и сравнила себя с …хамелеоном!

Леди Ле решилась на такое описание не просто так, ведь она буквально "слилась" со стеной небесно-голубого цвета – тон, идентичный ее экстравагантному наряду. А на втором фото в "карусели" она показала забавный мем, где главный герой позирует в одежде, в точности повторяющей окрас интерьера.

"С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна. Ну і вічне питання 1 чи 2?" - поинтересовалась ведущая.

Леся Никитюк умеет и любит шутить и поднимать настроение поклонникам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А то точно ти на першому?" - не узнала подругу Даша Астафьева, а певица Мишель Андраде оставила смайлы в виде пламени. Поклонники также не смогли пройти мимо фото Леси.

Хамелеоновна, Вам очень подходит наряд

Красотка

Круто

Огонь

Хамелеон Леся

Леся в своем репертуаре

1, звісно. Неймовірно гарна

Кошка

Ти прямо цариця

Космос

Клеопатра

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк "нарядилась" в костюм Королевы пчел и Мочалки, позабавив свою интернет-аудиторию.