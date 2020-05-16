Леся Никитюк в мини-шортах и топе засветила аппетитные формы и заговорила о пластике

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая всплошила поклонников вопросом о пластике лица

Леся Никитюк любит демонстрировать поклонникам аутфиты из своего гардероба. Она умеет подчеркнуть свои стройные формы умело подобранным нарядом как в кадре, так и в повседневной жизни. Леди Ле – поклонница известных брендов, хотя в ее гардеробе много вещей под любимой маркой "самашила". Так, недавно она продемонстрировала обед в саду в платье-мини с сочными лимонами собственного "производства". Теперь же Леся покоряет формами в новом луке, а также поднимает тему, знакомую многим девушкам – пластика лица и эстетическая хирургия.

Леди Ле позирует в комплекте любимого бренда "самашила": на ней голубой топ и короткие шортики с принтом в виде расколотого кокосового ореха. Аутфит выгодно подчеркнул волнительные изгибы ведущей: стройные ножки и аппетитные ягодицы, а также плоский животик и талию. Она распустила гладкие ровные волосы и позирует без макияжа.

Ради второго снимка на коллаже Леди Ле решила немного "усовершенствовать" и "апгрейдить" свой облик с помощью фильтров и фоторедактора. Она заметно увеличила глаза и изменила их цвет, сделала более пухлыми губы и выделила скулы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол? Если у меня есть в подписках косметологи, напишите, какие процедуры чаще всего делают девушки", - подписала она кадр и добавила хэштег "пластика лица".

Поклонники моментально встревожились: не собирается ли их любимица делать пластическую операцию? Они заверили Лесю, что она обладает естественной красотой.

Леся, только не надо себя перекраивать, пожалуйста. И так хватает перекроенных носов и прочих частей тела. Останетесь собой!

Леся, боронь Боже, щось міняти. Ти красотка!

Натурэль тебе намного лучше

Вам точно не нужно никакой пластики

Квітка і без пластики квітка

Зліва гарніше, природня краса

Лесюня, естественная ты сексапильне

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк засветила длинные ножки в лосинах от Versace за $625.

Автор: Аня Бойчук