Леся Никитюк без макияжа эффектно позировала на сеновале

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая примерила тренд этого сезона - велосипедки

Известная телеведущая Леся Никитюк недавно порадовала поклонников сообщением о том, что она возвращается к тревел-проектам и будет вести новое шоу о путешествиях. Ведь она стала популярной как раз после работы в тревел-проекте "Орел и Решка". Команда уже приступила к съемкам и отправилась колесить по Украине - именно нашей стране будет посвящена программа, которая получила необычное название "LeМаршрутка".

На своей странице в Instagram Леся поделилась колоритным снимком из своего путешествия. Артистка позировала посреди убранного поля, сидя на живописном тюке сена. При этом ведущая запечатлена без макияжа и с убранными в пучок волосами.

Никитюк предстала в черной футболке и ультратрендовых в этом сезоне велосипедках оранжевого цвета. Подобный наряд и эффектная поза подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ножки. Судя по геотегу, фото было сделано где-то возле Черкасс.

"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокомментировала Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики по достоинству оценили яркое фото и чувство юмора народной любимицы.

Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона нужна

А ми там потягом їхали і бачили це поле, нічосе а там леся нікітюк))

З Лесюнею хоть на Балi хоть на ciновалi! Ви дуже надзвичайна жiнка

Леся топ

Прекрасно

Леся Никитюк присела на тюк

Леся классно смотритесь на этом фоне

Прям Франция

Романтік

Це точно Леся ти супер!!!

Агонь! Не спали скирду! Ахах)))

Есть места и лучше.чем Бали!!! браво Леся!!!!

Гарна

Леся Тюковна

Леся - Царица полей!!!

Леся, кто тебя туда посадил?

Такие велосипедки прикольные,цвет очень понравился)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

А вот так выглядит та самая маршрутка, на которой Никитюк бороздит просторы Украины.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lemarshrutka_official)

Напомним, Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом, порадовавшись, что хоть что-то выше нее.

Также Леся активно показывала поклонников свои яркие образы со съемок нового шоу. К примеру, в нескольких эфирах Никитюк появится в необычных воздушных платьях из фатина. Одно – розового, второго – желтого цвета. Недавно Никитюк даже поставила своих поклонников перед нелегким выбором. Телеведущая предложила выбрать – в каком же платье ей лучше всего.