Леся Никитюк без макияжа эффектно позировала на сеновале

Телеведущая примерила тренд этого сезона - велосипедки
Известная телеведущая Леся Никитюк недавно порадовала поклонников сообщением о том, что она возвращается к тревел-проектам и будет вести новое шоу о путешествиях. Ведь она стала популярной как раз после работы в тревел-проекте "Орел и Решка". Команда уже приступила к съемкам и отправилась колесить по Украине - именно нашей стране будет посвящена программа, которая получила необычное название "LeМаршрутка".
На своей странице в Instagram Леся поделилась колоритным снимком из своего путешествия. Артистка позировала посреди убранного поля, сидя на живописном тюке сена. При этом ведущая запечатлена без макияжа и с убранными в пучок волосами.
Никитюк предстала в черной футболке и ультратрендовых в этом сезоне велосипедках оранжевого цвета. Подобный наряд и эффектная поза подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ножки. Судя по геотегу, фото было сделано где-то возле Черкасс.
"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокомментировала Леся.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики по достоинству оценили яркое фото и чувство юмора народной любимицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
А вот так выглядит та самая маршрутка, на которой Никитюк бороздит просторы Украины.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lemarshrutka_official)
Напомним, Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом, порадовавшись, что хоть что-то выше нее.
Также Леся активно показывала поклонников свои яркие образы со съемок нового шоу. К примеру, в нескольких эфирах Никитюк появится в необычных воздушных платьях из фатина. Одно – розового, второго – желтого цвета. Недавно Никитюк даже поставила своих поклонников перед нелегким выбором. Телеведущая предложила выбрать – в каком же платье ей лучше всего.