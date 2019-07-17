Леся Никитюк блеснула тонкой талией в облегающем коралловом платье

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Рядом с Никитюк на видео засветился Никита Ломакин

Леся Никитюк продолжает баловать свою многомиллионную армию поклонников яркими образами со съемок нового проекта на “Новом канале”, где Леся работает телеведущей. На данный момент известно, что шоу называется “Шалена зірка”, предположительно оно выйдет на экраны осенью этого года. Остальные детали пока что держат в секрете.

Зато Никитюк спешит показать образы буквально с каждого нового эфира, который записывают заранее. Не так давно, Леся в прямом смысле сияла в пестром желтом платье. Платье сделано из воздушной органзы. Изюминка образа - корсет и “юбка-пачка”.

Сегодня, 17 июля Никитюк показала поклонникам уже другой образ, также в платье.

Леся позирует в ассиметричном облегающем платье насыщенного кораллового оттенка. Талию телеведущей подчеркивает блестящий пояс.

Леся Никитюк и Никита Ломакин

Однако постоянную рубрику “Образ дня” Никитюк в этот раз решила разнообразить. И показала “Другая дня”. Так, в гримерку к телеведущей пришел певец Никита Ломакин.

При этом они затронули тему похудения Ломакина. Молодой певец подчеркнул, что существенно похудел всего за месяц. Его секрет - самоконтроль, а также подсчет калорий. По словам исполнителя, он просчитал по формуле свой базовый обмен веществ, сколько калорий в день он тратит и сколько ему нужно. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

И снова Леся)) Телеведущая #ЛесяНикитюк не только очередной образ для съемок показала, но и провела мини-интервью с #НикитаЛомакин pic.twitter.com/at4KyDIxO5 — MyGlamWish (@glam_wish) July 17, 2019

Более того, Никитюк также опубликовала отдельно фото своего вчерашнего образа - в ярком желтом платье. Рядом с телеведущей - ее любимчик и верный спутник песик Рафик.

“Любимая работа! #лесяникитюк #шаленазірка #new program”, - подписала фото Никитюк.

Яркая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси также оставили комментарии:

“Яка гарна!!! Лучше б в нем на красную дорожку”

“Куколка”

“Ти просто бомба, це плаття дуже пасує тобі”

“Барби”

“Одуванчик!”

“Жёлтый цвет, это Ваш цвет”

“Супер прикольный прикид!”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк посетила красную дорожку Одесского международного кинофестиваля, который стартовал 12 июля.

На красной дорожке Леся в прямом смысле блистала в эффектном вечернем платье в пол с глубоким декольте. Платье декорировано сиреневыми пайетками. Однако не всем поклонникам украинской ведущей понравился ее новый образ. Некоторые отметили, что платье не очень подходит Лесе.