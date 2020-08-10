Лешка добрый и заботливый: Каменских рассказала, за что любит Потапа

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица назвала лучшие качества любимого человека

Настя Каменских уже вернулась из Турции, где совмещала работу и морской отдых, и вновь наслаждается семейной гармонией с любимым мужем Потапом. Так, певица растрогала поклонников романтическим кадром с любимым - на снимке они нежно держатся за руки, при этом продюсер целует супругу в щеку.

Для прогулки с мужем 33-летняя артистка выбрала сдержанный стильный образ в бежевых тонах - платье миди с топом сверху, а также накинула жакет. Эффектный лук Настя дополнила светлыми кроссовками и коричневой сумкой. Потап же отдал предпочтение белым шортам и футболке.

Настя Каменских и Потап покорили сеть нежным фото (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи к кадру Каменских рассказала, за что любит супруга и какие его качества ей очень нравятся.

"Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - поделилась исполнительница.

В комментариях поклонники рассказывают о своих любимых и умиляются нежности между Настей и Потапом.

Напомним, на днях любимая собака Насти Каменских Мими родила щенков и певица с удовольствием нянчится с очаровательными малышами.

Ранее Настя Каменских в откровенном черном бикини с бахромой показала на камеру свои аппетитные формы и завела жарким фото из Турции.