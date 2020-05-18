С легким ощущением голода: Екатерина Кухар поделилась правилами поддержания себя в идеальной форме на карантине

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар рассказала, что позволяет ей сохранять форму во время карантина

Во время домашней изоляции из-за карантина очень актульаным для многих стала тема поддержания себя в форме. Все же сидя дома в четырех стенах, с малой подвижностью и постоянным доступом к холодильнику можно и не заметить, как на талии появятся нежелательные сантиметры. Екатерина Кухар, как и многие другие селебритис, спешит прийти на помощь. Прима-балерина активно делится с поклонниками секретами поддержания себя в идеальной форме. На днях украинская красотка провела очередную сессию вопросов-ответов с фолловерами. И вновь многие стали интересоваться, как питается на карантине прима-балерина.

Так, Екатерина отметила, что она особо не сдерживает себя от частых приемов пищи на карантине.

“Потому что я всегда помню, что из-за стола я должна встать с легким ощущением голода. Во-вторых, я могу позволить себе частые перекусы. Это может быть либо кефир, или какой-то фрукт, орехи сухофрукты. И в-третьих, мой день очень расписан, занят и детьми, и остальными делами. Поэтому у меня просто на это нет времени”, — рассказала Екатерина.

Также прима-балерина регулярно занимается дома.

“Я регулярно занимаюсь гимнастикой, зарядкой, делаю станок. Могу даже сделать станок в кроссовках".

А вот на вопрос, как быстро похудеть, Екатерина с юмором советует: “Можно пойти в балетный зал и провести там три часа тренировок”. Имея в виду, что ничего не дается очень быстро и просто. И процесс похудения - так же.

При этом Екатерина призналась, что даже как-то “согрешила”, съев бутерброд с маслом и клубничным вареньем. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Glam Wish.

Екатерина Кухар рассказала о питании, тренировках, растяжке

Рассказала Екатерина и о том, что ей в себе нравится и не нравится.

“Люблю я в себе внутренний стержень, который позволяет мне двигаться вперед, добиваться новых целей. Люблю в себе чувство юмора, жизнерадостность. Я вообще в принципе жизнелюб. Не люблю в себе частый эмоциональный голод”, - честно призналась Кухар.

Кстати, один из вопросов был адресован супругу Екатерины - премьеру Национальной оперы Украины Александру Стоянову. Поклонники звездной пары поинтересовались, как Стоянов сделал предложение Кухар.

“Это был ресторан, ужин, были свечи. Коробочка с колечком лежала у меня в кармане. Потом я упал на одно колено. Было немного… руки потели. Это был стресс. Я знал, что ты сейчас скажешь “Я подумаю” - пошутишь. И согласишься”, - коротко рассказал Александр Стоянов.

“За время карантина я осознала, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях и что я могу быть не только балериной, но и настоящей женой, матерью и вести домашнее хозяйство”, - отметила Кухар.

Напомним, ранее Кухар похвасталась поразительной гибкостью 5-летней дочери.

Автор: Юля Петрова