Легкие дышат, сердце стучит: Лилия Подкопаева поразила цветущим видом после родов

Украинская спортсменка побаловала себя поездкой в горы
Лилия Подкопаева наслаждается материнскими буднями. Напомним, что 19 сентября украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике сообщила радостную новость - у нее родилась девочка. Отцом ребенка является гражданский муж Лилии - бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия (а также дети Подкопаевой от предыдущего брака) живут в США, где также проходили и роды. Имя новорожденной девочки пока что не разглашается.
При этом звездная мама не планирует сидеть на месте. Интересно, что именно после рождения второй дочери Лилия стала еще чаще баловать семейными выходами и просто прогулками. К примеру, недавно Лилия похвасталась поездкой на Голубой хребет (Blue Ridge Mountains), цепь горных хребтов и массивов на востоке США, вдоль юго-восточной окраины Аппалачей. Откуда показала фото, позируя на фоне завораживающих горных хребтов.
”Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит”, - шутит Подкопаева.
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
При этом молодая мама поражает цветущим и действительно счастливым видом. Отдельного внимания заслуживает уютный и теплый образ Лилии - длинный кардиган голубого оттенка с анималистичным узором - тренд осени 2019. Образ довершают черные укороченные джинсы, массивные белые кроссовки, а также разноцветная кепка и солнцезащитные очки.
Поклонники Подкопаевой также поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official
Кстати, ранее Подкопаева уже показывала яркий осенний образ в трендовом вязаном кардигане красного цвета.
“Пусть эта осень будет пахнуть счастьем”, - подписала тогда фото Лилия.
Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (на фото слева)
Напомним, ранее Подкопаева растрогала редким архивным фото с сыном 6-летней давности. Отметим, что 13-летний Вадим Нагорный - приемный сын.