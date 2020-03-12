Леди в берете: Алина Гросу очаровала романтическим образом в Варшаве

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица "выгуляла" свою новую стрижку в столице Польши

Алина Гросу недавно поразила поклонников сменой имиджа - певице захотелось весенних перемен и она обрезала волосы, сделав стильную стрижку каре, а также окрашивание по технике омбре. Сейчас артистка находится в польской столице Варшаве, где наслаждается солнечной погодой и с удовольствием "выгуливает" свою новую прическу.

Атмосферными фото с прогулки по старому городу Алина поделилась в Instagram. На снимках знаменитость предстала в элегантном и романтичном образе - она примерила красное платье и черное пальто поверх него, а также акцентировала внимание на стрижке с помощью трендового кожаного берета.

Маленькая черная сумочка и макияж в нюдовых тонах завершают эффектный лук Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Настроение дня #романтик А у вас какое?) Покажите смайлами)))", - прокомментировала кадры певица.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики не смогли пройти мимо живописных кадров и оставили Алине немало теплых отзывов.

Дуже красива, нежалієш що відрізала волосся???

Красавица

Красотка!!! Взгляд...ХОРОШАААА !!!!!

Ви така гарна

Вам очень хорошо с такой длинной волос

Красивая бджілка

Хорошенькая милая Леди

С довгим гарніша

Мне очень нравится новая прическа и цвет волос

Я живу Варшаве,и очень-очень нравится мне здесь

С длинными волосами было лучше

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу прокомментировала домыслы о своей внешности и рассказала, делала ли они какие-то операции.