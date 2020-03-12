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Леди в берете: Алина Гросу очаровала романтическим образом в Варшаве

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 15:28
Леди в берете: Алина Гросу очаровала романтическим образом в Варшаве
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица "выгуляла" свою новую стрижку в столице Польши

Алина Гросу недавно поразила поклонников сменой имиджа - певице захотелось весенних перемен и она обрезала волосы, сделав стильную стрижку каре, а также окрашивание по технике омбре. Сейчас артистка находится в польской столице Варшаве, где наслаждается солнечной погодой и с удовольствием "выгуливает" свою новую прическу.

Атмосферными фото с прогулки по старому городу Алина поделилась в Instagram. На снимках знаменитость предстала в элегантном и романтичном образе - она примерила красное платье и черное пальто поверх него, а также акцентировала внимание на стрижке с помощью трендового кожаного берета.

Маленькая черная сумочка и макияж в нюдовых тонах завершают эффектный лук Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Настроение дня #романтик А у вас какое?) Покажите смайлами)))", - прокомментировала кадры певица.

Леди в берете: Алина Гросу очаровала романтическим образом в Варшаве

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики не смогли пройти мимо живописных кадров и оставили Алине немало теплых отзывов.

  • Дуже красива, нежалієш що відрізала волосся???
  • Красавица
  • Красотка!!! Взгляд...ХОРОШАААА !!!!!
  • Ви така гарна
  • Вам очень хорошо с такой длинной волос
  • Красивая бджілка
  • Хорошенькая милая Леди
  • С довгим гарніша
  • Мне очень нравится новая прическа и цвет волос
  • Я живу Варшаве,и очень-очень нравится мне здесь
  • С длинными волосами было лучше

Леди в берете: Алина Гросу очаровала романтическим образом в Варшаве

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу прокомментировала домыслы о своей внешности и рассказала, делала ли они какие-то операции.

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